У Шэрон Стоун обнаружили опухоль

Актрисе предстоит операция, после которой она будет восстанавливаться до шести недель.

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64-летняя американская актриса Шерон Стоун, перенесшая 21 год назад кровоизлияние в мозг и инсульт, который чуть не убил ее, сообщила, что у нее обнаружили новобразование, и теперь ей предстоит операция. Об этом знаменитость рассказала своим подписчикам в Instagram Stories.

По словам актрисы, врачи обнаружили у нее большую фиброзную опухоль. До этого ей назначили ошибочное лечение, после чего боль настолько усилилась, что ей пришлось прибегнуть к двойной эпидуральной анестезии, чтобы облегчить боль. Поэтому она решила проконсультироваться с другими врачами.

"С усиливающейся болью я пошла к другому специалисту, результат – у меня большая фиброзная опухоль, которую надо вырезать",

Актриса посоветовала своим поклонницам не верить первому диагнозу и при возможности получить еще хотя бы одну консультацию. Это, уверяет она, может спасти жизнь.

Стоун добавила, что будет отсутствовать от четырех до шести недель, чтобы полностью восстановиться, и поблагодарила фанатов за их заботу, добавив: "Все хорошо".

Ранее Шэрон уже откровенно рассказывала о своих проблемах со здоровьем. Например, в автобиографии 2021 года "Красиво прожить две жизни" она писала, что в 2001 году ей удалили доброкачественные опухоли, которые она описала как "гигантские" и "больше, чем одна только моя грудь". После медицинской процедуры пластический хирург поставил ей грудные имплантаты большего размера, на которые она согласилась во время операции по реконструкции груди после удаления опухолей.

В 43 года Стоун перенесла инсульт и чуть не умерла. Ей удалось выкарабкаться, но перенесенная беда повлияла на ее карьеру и отношение к ней.

"Люди обращались со мной крайне недобрым образом. От других женщин в моем собственном бизнесе до женщины-судьи, которая вела мое дело об опеке, я не думаю, что кто-то понимает, насколько опасен инсульт для меня, женщины, и что нужно, чтобы выздороветь. Мне понадобилось около семи лет.

Мне пришлось перезаложить свой дом. Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в бизнесе. Я была как самая горячая кинозвезда, понимаете? Как будто принцесса Диана и я были так знамениты, а она умерла, а у меня случился инсульт. И нас забыли", – писала она.

Стоун также призналась, что у нее было девять выкидышей. В итоге она усыновила троих мальчиков: Роана, Лэрда и Куинна, которым сейчас уже 220 года, 17 и 16 лет соответственно.

Актриса подчеркивает, что женщина не должна переживать потерю ребенка наедине, и очень нуждается в помощи:

"У нас, как у женщин, нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей из-за выкидыша. Это не мелочь физически или эмоционально, но мы вынуждены чувствовать, что это нечто такое, что нужно переносить в одиночку и тайно с каким-то чувством неудачи. Вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечение мужской идеологии, стали в лучшем случае слабыми, невежественными на самом деле и жестоко угнетающими в усилиях".

Напомним, Шэрон Стоун объяснила, почему ее бросил молодой бойфренд.