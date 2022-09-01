Шэрон Стоун рассказала, почему ее бросил молодой бойфренд

Актриса призналась, что в свое время "наелась" уколов красоты и теперь не готова как-то противостоять естественному старению в угоду кому-то.

64-летняя американская актриса Шэрон Стоун призналась, что рассталась с молодым бойфрендом после того, как отказалась идти на поводу у моды и делать процедуры для омоложения. Об этом она рассказала журналу Vogue Arabia, на обложке которого она появилась.

По ее словам, юный кавалер спросил ее, использовала ли она ботокс, чтобы разгладить морщины на лице, и когда услышал отрицательный ответ, не смог скрыть своего разочарования.

"После этого я видела его еще раз, а потом он больше не хотел меня видеть. Если ты видишь не дальше моей внешности, пожалуйста, найди выход прочь сам", – сказала актриса.

Шэрон отметила, что в прошлом использовала уколы красоты, прежде чем отказаться от них навсегда, и рассказала глянцу о своей "болезненной" истории с лечением.

"Были периоды суперславы, когда я колола ботокс, наполнители и прочее, а затем у меня случился массивный инсульт и девятидневное кровоизлияние в мозг, и мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и наполнителей, чтобы восстановить одну половину своего лица", – вспоминала она.

Актриса добавила, что опыт на грани жизни и смерти изменил ее представление о ботоксе из "милой роскоши в своего рода массивную, болезненную неврологическую потребность".

Несмотря на то, что в интервью не называется имя мужчины, речь может идти о 26-летнем рэпере RMR, с которым она неоднократно появлялась в заведениях Лос-Анджелеса прошлым летом.

Сейчас Стоун отказалась от любых вмешательств в свою внешность, предпочитая с достоинством воспринимать свое старение. В конце июля она поделилась фото в бикини топлес, кподвисав его: "С благодарностью, несовершенство в идеальный день".

"Я разместила это, потому что чувствую, что женщины становятся невидимыми, когда мы становимся мамами, а тебе 45 лет, и люди проходят мимо тебя, как будто тебя нет рядом", – пояснила Стоун.