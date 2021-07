Во внуки годится. Шэрон Стоун заподозрили в отношениях с 25-летним рэпером

Стоун и рэпер RMR лайкают публикации друг друга в соцсетях, однако избегают любых комментариев на тему возможного романа.

63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун дала повод для слухов о новом романе с человеком, который значительно моложе ее, сообщает Page Six со ссылкой на свои источники.

Актрису все чаще стали замечать в компании 25-летнего рэпера RMR, с которым она неоднократно появлялась в заведениях Лос-Анджелеса. Парень скрывает не только свое настоящее имя, но и лицо: он практически не снимает балаклаву, а также постоянно носит золотые накладки на зубы.

"Они друзья, общались в социальных сетях и гуляли несколько раз", – заявил инсайдер.

Хотя ни RMR, ни актриса не поделились фотографиями или видео друг друга в Instagram, в последнее время они регулярно переписываются и комментируют публикации друг друга в соцсети. Так, когда музыкант поделился анонсом предстоящих концертов в июне, Стоун поздравила его, а тот, в свою очередь, поставил лайки под несколькими постами Шэрон.

25-летний рэпер не снимает балаклаву и скрывает свое имя

Звезда "Основного инстинкта" ранее уверяла, что больше не хочет ни с кем встречаться. Так, она появилась на шоу Дрю Бэрримор еще в октябре, где сказала, что предпочла бы проводить время с семьей и друзьями.

Шэрон Стоун и рэпер RMR Фото: Соцсети

"Я больше не хочу свиданий. Я просто считаю, что люди неискренни и не стоят моего времени. Мне больше нравится проводить время в одиночестве и с моими детьми и друзьями", – объяснила она.

По ее словам, основным фактором, повлиявшим на ее решение не встречаться, является неготовность к серьезным отношениям.

"У меня действительно хорошие друзья-мужчины, но когда дело доходит до эмоциональной зрелости в отношениях, я чувствую, что мужчины и женщины находятся в разных местах", – отметила актриса.

Не так давно Стоун выпустила новую книгу мемуаров под названием The Beauty of Living Twice в которой поведала подробности о своей карьере, а также рассказала немало скандальных моментов, связанных с домогательствами, обманом и угрозами.

В апреле она снялась в новой фотосессии для испанской версии журнала Elle, кадры которой опубликовала в соцсети, показав всем, что возраст – всего лишь цифра.