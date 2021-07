В онуки годиться. Шерон Стоун запідозрили у стосунках із 25-річним репером

Стоун і репер RMR лайкають публікації одне одного в соцмережах, проте уникають будь-яких коментарів на тему можливого роману.

63-річна голлівудська акторка Шерон Стоун дала привід для чуток про новий роман із людиною, яка значно молодша за неї, повідомляє Page Six із посиланням на свої джерела.

Акторку все частіше почали помічати в компанії 25-річного репера RMR, з яким вона неодноразово зʼявлялася в закладах Лос-Анджелеса. Хлопець приховує не тільки своє справжнє імʼя, а й обличчя: він практично не знімає балаклаву, а також постійно носить золоті накладки на зуби.

"Вони друзі, спілкувалися в соціальних мережах і гуляли кілька разів", — заявив інсайдер.

Хоча ні RMR, ні акторка не поділилися фотографіями або відео одне одного в Instagram, останнім часом вони регулярно переписуються і коментують публікації одне одного в соцмережі. Так, коли музикант поділився анонсом майбутніх концертів у червні, Стоун привітала його, а той, зі свого боку, поставив лайки під декількома дописами Шерон.

Зірка "Основного інстинкту" раніше запевняла, що більше не хоче ні з ким зустрічатися. Так, вона зʼявилася на шоу Дрю Беррімор ще в жовтні, де сказала, що хотіла б проводити час із сімʼєю і друзями.

"Я більше не хочу побачень. Я просто вважаю, що люди нещирі та не варті мого часу. Мені більше подобається проводити час на самоті і з моїми дітьми та друзями", — пояснила вона.

За її словами, основним чинником, що вплинув на її рішення не зустрічатися, є неготовність до серйозних стосунків.

"У мене дійсно хороші друзі-чоловіки, але коли справа доходить до емоційної зрілості у стосунках, я відчуваю, що чоловіки і жінки перебувають в різних місцях", — зазначила акторка.

Не так давно Стоун випустила нову книгу мемуарів під назвою The Beauty of Living Twice в якій розповіла подробиці про свою карʼєру, а також розповіла чимало скандальних моментів, повʼязаних із домаганнями, обманом і погрозами.

У квітні вона знялася в новій фотосесії для іспанської версії журналу Elle, кадри якої опублікувала в соцмережі, показавши всім, що вік — всього лише цифра.