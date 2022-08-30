Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун украсила обложку Vogue Arabia

В интервью журналу актриса поделилась переживаниями по поводу того, с чем приходится столкнуться стареющим женщинам.

64-летняя американская актриса Шэрон Стоун стала одной из героинь обложки сентябрьского номера Vogue Arabia, появившись на главной странице издания сразу в двух нарядах от известнейших мировых дизайнеров.

Сначала Шэрон сфотографировалась в роскошном платье от Zuhair Murad синего цвета с невероятно красивой отделкой, а затем примерила ярко-желтое пышное платье от Dolce and Gabbana. Фотосессия, где Стоун позировала Ниме Бенатине только в упомянутых нарядах, но и других дизайнерских ансамблях (Ashi Studio, Schiaparelli, Elie Saab и Valentino), проходила в легендарном поместье Донридж, калифорнийском доме покойного сценографа Тони Дюкетта. Шэрон живет по соседству с особняком, когда-то принадлежавшим закулисной иконе золотого века Голливуда.

В разговоре с бывшей ведущей новостей CNN сирийско-американского происхождения Халой Горани Стоун задает непримиримый тон с неотфильтрованными комментариями об упадке прав женщин на Западе, заявляя, что после 45 лет "женщины становятся невидимыми" в мире, где правят эйджизм и сексизм.

"Я думаю, что, вероятно, могу говорить за вас и остальную часть женской планеты, когда я говорю, что предпринимаются огромные усилия, чтобы заставить нас не чувствовать себя свободными и чувствовать себя угнетенными. И я не иду на это", – подчеркнула она.

В интервью Шэрон много рассуждала о том, что женщины, несмотра на то, что за окном век прогресса и достижений, все также во многом остаются позади мужчин, и не у всех хватает сил и поддержки, чтобы бороться с этим.

Проведя в развлекательной индустрии более 40 лет, Стоун многое из того, о чем говорит, пережила лично, но это ее не сломало, а сделало сильнее.

Сейчас она наполняет свою жизнь новыми смыслами. Например актриса и несколько ее подруг, по ее словам, решили, что сейчас самое время пойти на творческий риск. В настоящее время Стоун пишет свою вторую книгу, триллер:

"У меня около 190 страниц, поэтому я только что наняла редактора, чтобы он наложил немного мяса на кость и закончил".

Она также снова занялась рисованием после того, как во время изоляции обустроила себе творческую студию. Стоун рисует по утрам, а выставка ее акварелей в стиле абстрактного экспрессионизма пройдет этой осенью, возможно, в Швейцарии, и в нее войдут до 50 ее работ. Она также пишет альбом музыки кантри для Quincy Jones Productions.

Напомним, Стоун не стесняется показывать свое тело в купальнике и учит с достоинством принимать старение.