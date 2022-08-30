Зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун прикрасила обкладинку Vogue Arabia

В інтерв'ю журналу акторка поділилася переживаннями щодо того, з чим доводиться зіткнутися жінкам, які старіють.

64-річна американська акторка Шерон Стоун стала однією з героїнь обкладинки вересневого номера Vogue Arabia, з'явившись на головній сторінці видання одразу у двох вбрання від найвідоміших світових дизайнерів.

Спочатку Шерон сфотографувалася в розкішній сукні від Zuhair Murad синього кольору з неймовірно красивим оздобленням, а потім приміряла яскраво-жовту пишну сукню від Dolce and Gabbana. Фотосесія, де Стоун позувала Німі Бенатіні не лише в згаданих вбраннях, а й інших дизайнерських ансамблях (Ashi Studio, Schiaparelli, Elie Saab і Valentino), проходила в легендарному маєтку Донрідж, каліфорнійському будинку покійного сценографа Тоні Дюкетта. Шерон живе по сусідству з маєтком, що колись належав закулісній іконі золотого віку Голлівуду.

У розмові з колишньою ведучою новиною CNN сирійсько-американського походження Халою Горані Стоун задає непримиренний тон із невідфільтрованими коментарями про занепад прав жінок на Заході, заявляючи, що після 45 років "жінки стають невидимими" у світі, де правлять ейджизм і сексизм.

"Я думаю, що, мабуть, можу говорити за вас і решту жіночої планети, коли я кажу, що робляться величезні зусилля, щоб змусити нас не почуватися вільними та почуватися пригніченими. І я не йду на це", — наголосила вона.

В інтерв'ю Шерон багато міркувала про те, що жінки, незважаючи на те, що за вікном вік прогресу й досягнень, усе так само багато в чому залишаються за чоловіками, і не в усіх вистачає сил і підтримки, щоб боротися з цим.

Провівши в розважальній індустрії понад 40 років, Стоун багато з того, про що каже, пережила особисто, але це її не зламало, а зробило сильнішою.

Нині вона наповнює своє життя новими смислами. Наприклад, акторка і кілька її подруг, за її словами, вирішили, що зараз саме час піти на творчий ризик. Зараз Стоун пише свою другу книгу, трилер:

"У мене близько 190 сторінок, тому я щойно найняла редактора, щоб він наклав трохи м'яса на кістку та закінчив".

Вона знову зайнялася малюванням після того, як під час ізоляції облаштувала собі творчу студію. Стоун малює вранці, а виставка її акварелей у стилі абстрактного експресіонізму відбудеться цієї осені, можливо, у Швейцарії, і в неї увійдуть до 50 її робіт. Вона також пише альбом музики кантрі для Quincy Jones Productions.

Нагадаємо, Стоун не соромиться показувати своє тіло в купальнику та вчить із гідністю приймати старіння.