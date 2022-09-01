Шерон Стоун розповіла, чому її покинув молодий бойфренд

Акторка зізналася, що свого часу "наїлася" уколів краси і тепер не готова якось протистояти природному старінню на догоду комусь.

64-річна американська акторка Шерон Стоун зізналася, що розлучилася з молодим бойфрендом після того, як відмовилася йти на поводу в моди й робити процедури для омолодження. Про це вона розповіла журналу Vogue Arabia, на обкладинці якого вона з'явилася.

За її словами, юний кавалер запитав її, чи використовувала вона ботокс, щоб розгладити зморшки на обличчі, і коли почув негативну відповідь, не зміг приховати свого розчарування.

"Після цього я бачила його ще раз, а потім він більше не хотів мене бачити. Якщо ти бачиш не далі за мою зовнішність, будь ласка, знайди вихід геть сам", — сказала акторка.

Шерон зазначила, що в минулому використала уколи краси, перш ніж відмовитися від них назавжди, і розповіла глянцю про свою "болючу" історію з лікуванням.

"Були періоди суперслави, коли я колола ботокс, наповнювачі й інше, а потім у мене стався масивний інсульт і дев'ятиденний крововилив у мозок, і мені довелося зробити понад 300 ін'єкцій ботоксу та наповнювачів, щоб відновити одну половину свого обличчя", — згадувала вона.

Акторка додала, що досвід на межі життя й смерті змінив її уявлення про ботокс із "милої розкоші на свого роду масивну, хворобливу неврологічну потребу".

Незважаючи на те, що в інтерв'ю не називають ім'я чоловіка, може йтися про 26-річного репера RMR, із яким вона неодноразово з'являлася в закладах Лос-Анджелеса минулого літа.

Зараз Стоун відмовилася від будь-яких втручань у свою зовнішність, вважаючи за краще з гідністю сприймати своє старіння. Наприкінці липня вона поділилася фото в бікіні топлес, підвисавши його: "З вдячністю, недосконалість в ідеальний день".

"Я розмістила це, тому що відчуваю, що жінки стають невидимими, коли ми стаємо мамами, а тобі 45 років, і люди проходять повз тебе, ніби тебе немає поряд", — пояснила Стоун.