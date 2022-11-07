Шэрон Стоун в черном появилась на обложке журнала после новостей о предстоящей операции

Особую изюминку образу придал необычный головной убор.

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64-летняя американская актриса Шэрон Стоун украисла обложку нового номера журнала Icon magazine, о чем сообщила своим подписчикам в Instagram.

На снимке она позирует, стоя к камере боком. На ней – длинное черное кружевное облегающее платье с длинными, под которым видны бюстгальтер и белая плотная мини-юбка. Под наряд она обула туфли-лодочки на шпильке, а ярким завершением образа стал необычный головной убор, напоминающий птицу, обнявшую ее голову своими крыльями.

Черно-белый снимок был сделан на мраморном полу с двумя большими полотнами, висящими перед стеной из плюща в качестве фона.

"Спасибо @icon.magazin и нашей команде!" – гласит подпись.

[ + – ] Актриса примерила полупрозрачное платье Фото: Instagram sharonstone

Недавно Шэрон сообщила своим поклонникам, что у нее выявили большую фиброзную опухоль, и теперь ей предстоит операция, после которой она будет восстанавливаться от четырех до шести недель. Актриса посоветовала всегда следить за своим здоровьем и обязательно консультироваться не у одного специалиста. По ее словам, ей изначально поставили неправильный диагноз, и, испытав серьезные боли, она решила пройти еще одно обследование, выявившее проблему.

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун бросил молодой бойфренд. Это произошло после того, как она отказалась прибегать к уколам красоты и пластическим операциям ради сохранения молодости.