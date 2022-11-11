Шэрон Стоун повторила культовый момент из "Основного инстинкта"

Шэрон продолжает демонстрировать, что находится в прекрасной форме.

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64-летяя американская актриса Шэрон Стоун снялась для нового номера журнала Harper’s Bazaar Spain, продемонстрировав элегантные образы, а также воссоздав сцену из триллера "Основной инстинкт".

Актриса выглядела гораздо моложе своих лет в черном платье с рюшами и колготках в сеточку, вытянув ноги в стороны, сидя на табурете.

Фото: Harper’s Bazaar Spain

Ее сцена со скрещиванием ног в популярном фильме 1992 года "Основной инстинкт" – одна из самых знаковых в истории современного кино.

Шэрон сыграла роковую женщину Кэтрин Трамелл в триллере Пола Верховена 1992 года, а Майкл Дуглас – Ника Каррана, опального детектива по расследованию убийств из Сан-Франциско, который был уверен, что Кэтрин, богатая наследница, убила своего бывшего бойфренда, рок-звезду. В знаменитой сцене допроса героиню Шэрон Кэтрин допрашивала полиция, и подозреваемая отвлекает их, когда расправляет ноги, снова скрещивая их и оставляя мужчин в смятении, поскольку те увидели, что в то время девушка была без нижнего белья.

В то время эта сцена вызывала большие споры, а Шэрон признавалась, что ее обманули ради того, чтобы получить этот кадр. В своих мемуарах "Красота жизни дважды" Стоун описала, как она в ярости дала пощечину Полу Верховену и ушла с предварительного просмотра эротического триллера, обнаружив, что его заверения в том, что этот момент не появится на экране, были ложью и что зрители могли, как она выразилась, "увидеть всю дорогу до Небраски".

Со своей стороны, Верховен категорически отверг ее утверждения, что она была застигнута врасплох сценой со скрещиванием ног:

"Любая актриса знает, что она увидит, если вы попросите ее снять нижнее белье и указать туда камерой".

На другом снимке для Harper’s Bazaar Spain она запечатлена в яркой шубе и с не менее ярким макияжем глаз.

Фото: Harper’s Bazaar Spain

Напомним, недавно у актрисы обнаружили опухоль, и ей предстоит операция. Перед тем, как отправиться в больницу, она успела сняться еще для одного журнала.