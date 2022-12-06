Шерон Стоун вийшла у світ у приголомшливій рожевій сукні

64-річна зірка "Основного інстинкту" відвідала захід у Саудівській Аравії.

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Акторка Шерон Стоун продемонструвала, що в 64 роки має все такий самий сліпучий вигляд, як і в зеніті своєї слави. Вона вийшла на червону доріжку заходу The Women in Cinema Event у Саудівській Аравії, ставши однією з головних запрошених зірок. Про це пише Daily Mail.

Для ефектної появи вона обрала рожеву сукню Fuchsia бренду AZ Factory з драпіруванням і масивні коштовності.

Образ вона доповнила туфлями на дуже високих підборах.

[ + – ] Шерон Стоун у рожевому Фото: Getty Images

Також на заході були такі зірки як Ель Макферсон, Сара Сампайо, Гай Річі, Пріянка Чопра та Фріда Пінто, але Стоун явно затьмарила їх усіх.

[ + – ] Шерон Стоун і Пріянка Чопра

Кінофестиваль у Саудівській Аравії відзначає внесок жінок у кіно, а Шерон Стоун прославилася ролями в багатьох фільмах, включаючи культові стрічки "Основний інстинкт" і "Швидкий та мертвий".

Раніше Стоун розповідала, у чому секрет її краси, в інтерв'ю WSJ Magazine. Вона зазначила, що завжди снідає фруктами, багато плаває в басейні, приймає ванни з арнікою та сіллю з Мертвого моря й головне — спить по вісім годин на день.

"Мій улюблений сніданок — це кавун із сиром фета й м'ятою, з оливковою олією, сіллю та перцем. І я люблю тости без глютену з трав'яним чаєм", — розповідала про своє меню Шерон Стоун.

Згадувала вона й важливість фізичних вправ. "Якщо ви робите присідання щодня, це справді збираєте все ваше тіло разом", — додала зірка.

Нагадаємо, раніше акторка відвідала прем'єру фільму "До чого тут кохання?", який відкрив 10-денний міжнародний кінофестиваль Red Sea Film Felstival. Стоун з'явилася на червоній доріжці в ефектній повітряній сукні.