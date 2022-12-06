Шерон Стоун вийшла у світ у приголомшливій рожевій сукні
64-річна зірка "Основного інстинкту" відвідала захід у Саудівській Аравії.
Акторка Шерон Стоун продемонструвала, що в 64 роки має все такий самий сліпучий вигляд, як і в зеніті своєї слави. Вона вийшла на червону доріжку заходу The Women in Cinema Event у Саудівській Аравії, ставши однією з головних запрошених зірок. Про це пише Daily Mail.
Для ефектної появи вона обрала рожеву сукню Fuchsia бренду AZ Factory з драпіруванням і масивні коштовності.
Образ вона доповнила туфлями на дуже високих підборах.
Також на заході були такі зірки як Ель Макферсон, Сара Сампайо, Гай Річі, Пріянка Чопра та Фріда Пінто, але Стоун явно затьмарила їх усіх.
Кінофестиваль у Саудівській Аравії відзначає внесок жінок у кіно, а Шерон Стоун прославилася ролями в багатьох фільмах, включаючи культові стрічки "Основний інстинкт" і "Швидкий та мертвий".
Раніше Стоун розповідала, у чому секрет її краси, в інтерв'ю WSJ Magazine. Вона зазначила, що завжди снідає фруктами, багато плаває в басейні, приймає ванни з арнікою та сіллю з Мертвого моря й головне — спить по вісім годин на день.
"Мій улюблений сніданок — це кавун із сиром фета й м'ятою, з оливковою олією, сіллю та перцем. І я люблю тости без глютену з трав'яним чаєм", — розповідала про своє меню Шерон Стоун.
Згадувала вона й важливість фізичних вправ. "Якщо ви робите присідання щодня, це справді збираєте все ваше тіло разом", — додала зірка.
Нагадаємо, раніше акторка відвідала прем'єру фільму "До чого тут кохання?", який відкрив 10-денний міжнародний кінофестиваль Red Sea Film Felstival. Стоун з'явилася на червоній доріжці в ефектній повітряній сукні.