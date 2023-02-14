В возрасте 57-лет умер брат Шэрон Стоун

Патрик Стоун был отцом племянника Шэрон Стоун Ривера, который умер в возрасте 11 месяцев в 2021 году.

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Американская актриса Шэрон Стоун подтвердила смерть своего брата Патрика поздно вечером в понедельник, поделившись их совместной фотографией в Instagram. Ему было 57 лет. Об этом пишет People.

"Покойся с миром, мой брат Патрик Джозеф Стоун", — подписала Шэрон снимок, на котором она обнимает Патрика.

На втором снимке в галерее ее брат улыбается в камеру.

Патрик был отцом племянника Стоун Ривера, который в 2021 году умер от "полной недостаточности органов" в возрасте 11 месяцев.

"Мое сердце будто вырвали из груди. Патрик ушел к нашей милой Ривер около 3:30 утра", — написала жена Патрика. "Я не знаю, что еще сказать, он был моим миром".

"Он был самой большой занозой в заднице с самым большим сердцем из всех, кого я знаю", — написала супруга Патрика, добавив, что он был отцом "прекрасных детей, которых он любил и обожал".

"В самый первый день, когда я увидела его, я знала, что собираюсь выйти за него замуж. Я почувствовала непосредственную связь с ним, и в течение 20 лет мы сводили друг друга с ума, но мы также любили друг друга так глубоко", — отметила Таша.

Женщина описала его как свою "родственную душу", поскольку они "только что поддерживали друг друга, даже в самых уродливых случаях".

Также Фокус писал, что 64-летняя Шэрон Стоун после операции показала, как переживает непростой период.