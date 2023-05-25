53-летняя Кэтрин Зета-Джонс похудела и пришла на вечеринку в эффектном мини-платье

Пара посетила презентацию нового Aston Martin DB12 в Hotel du Cap-Eden-Roc.

Британская оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс в свои 53 года демонстрирует невероятную фигуру в черном мини-платье с блестками, появившись с 78-летним мужем Майклом Дугласом на презентации нового Aston Martin DB12 в Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе (Франция).

Платье знаменитости отличалось глубоким асимметричным вырезом горловины и расклешенными рукавами. Звезда дополнила образ обувью на шпильке и вечерним макияжем, особенно выделив глаза.

На фото видно, что и без того стройная Кэтрин еще больше похудала, и это сильно выдают ее ноги. Что это – результат диеты или другие факторы – неизвестно.

Кэтрин Зета-Джонс с мужем Майклом Дугласом Фото: Getty Images

Что касается Майкла, то он выглядел на фоне своей жены куда скромнее, надев темно-синий костюм и светлую рубашку с расстегнутым воротником. Он расслаблено позировал рядом с эффектной Кэтрин, а также сфотографировался с актером Тоби Магуайром.

Пара находится на юге Франции одновременно с Каннским кинофестивалем, который проходит всего в нескольких километрах вдоль побережья от Антибы.

На прошлой неделе дочь Майкла и Кэтрин, 20-летняя Кэрис, вместе с родителями появилась на ковровой дорожке в Каннах. Она выглядела элегантно в бледно-розовом сетчатом платье с цветочным принтом и вырезами на бедрах в сочетании с туфлями на платформе.

Когда семья поднялась на красную лестницу, Кэрис и Кэтрин поцеловали Майкла в щеки.

У супругов также есть 22-летний сын Дилан, который является выпускником Университета Брауна.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин Зета-Джонс души не чает в своих детях и часто выражает свою любовь к ним, публикуя трогательные снимки в соцсетях.