Кэтрин Зета-Джонс показала всю любовь к дочери в одном кадре

Мать и дочь вместе снялись в рекламной кампании бренда Fendi.

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53-летняя британская оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая много лет в браке с Майклом Дугласом и воспитывает с ним 23-летнего сына Дилана Майка и 22-летнюю дочь Кэрис Зету, души не чает в своих детях и часто выражает свою любовь к ним, публикуя трогательные снимки в соцсетях. Так, последний пост в аккаунте знаменитости – очередное выражение самых теплых чувств к дочери.

На фото актриса обнимает Кэрис, которая сидит чуть повыше, а девушка поправляет матери волосы. Они с любовью смотрят друг на друга. Снимок был сделан в рамках рекламной кампании для Fendi. Кэтрин выглядела элегантно в кремовой блузке с принтом и черной юбке-миди, а Кэрис выбрала футболку с рисунком карамельного цвета и шоколадные брюки с высокой талией.

У обеих – роскошные кожаные сумки, а завершал образы утонченный макияж, который подчеркивал утонченные черты матери лица и дочери.

"Одно из моих любимых занятий — проводить время с моей милой девочкой @carys.douglas. Это сезон для покупок и время для девочек", – подписала кадр актриса.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис Зетой Фото: catherinezetajones/instagram

Первой на публикацию отреагировала Кэрис.

"Я так тебя люблю, мама!!", – прокомментировала она.

Недавно Кэтрин сделала ряд откровенных признаний относительно своего 25-летнего брака с кинозвездой Майклом Дугласом. В откровенном интервью The Telegraph она объяснила, насколько их отношения далеки от совершенства.

"Не может быть, чтобы не было взлетов и падений, если ты живешь с одним и тем же человеком и просыпаешься с ним каждый день", – призналась звезда.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс сыграла в Мортишу Аддамс в сериале "Уэнздей", который уже стал новым хитом Netflix.