Кетрін Зета-Джонс показала всю любов до дочки в одному кадрі

Мати та дочка разом знялися у рекламній кампанії бренду Fendi.

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53-річна британська оскароносна актриса Кетрін Зета-Джонс, яка багато років у шлюбі з Майклом Дугласом і виховує з ним 23-річного сина Ділана Майка та 22-річну доньку Керіс Зету, душі не чує у своїх дітях і часто висловлює свою любов, публікуючи зворушливі знімки в соціальних мережах. Так, останній пост в акаунті знаменитості — чергове вираження найтепліших почуттів до дочки.

На фото акторка обіймає Керіс, яка сидить трохи вище, а дівчина поправляє матері волосся. Вони з любов'ю дивляться один на одного. Знімок було зроблено у межах рекламної кампанії для Fendi. Кетрін виглядала елегантно в кремовій блузці з принтом та чорною мідіспідницею, а Керіс обрала футболку з малюнком карамельного кольору та шоколадні штани з високою талією.

В обох — розкішні шкіряні сумки, а завершував образи витонченого макіяжу, який підкреслював витончені риси матері обличчя та дочки.

"Одне з моїх улюблених занять проводити час з моєю милою дівчинкою @carys.douglas. Це сезон для покупок і час для дівчаток", — підписала кадр актриса.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс з дочкою Керіс Зетою Фото: catherinezetajones/instagram

Першою на публікацію відреагувала Керіс.

"Я так тебе люблю, мамо!!", — прокоментувала вона.

Нещодавно Кетрін зробила низку відвертих зізнань щодо свого 25-річного шлюбу з кінозіркою Майклом Дугласом. У відвертому інтерв'ю The Telegraph вона пояснила, наскільки їхні стосунки далекі від досконалості.

"Не може бути, щоб не було злетів і падінь, якщо ти живеш з однією людиною і прокидаєшся з ним щодня", — зізналася зірка.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс зіграла у Мортишу Адамс у серіалі "Венздей", який уже став новим хітом Netflix.