Канье Уэст прогулялся по городу в одних носках (фото)

Рэпер продолжает удивлять своими модными экспериментами, которые, похоже, разделяет и его предполагаемая супруга.

45-летний Канье Уэст как никто другой знает, как каждым своим появлением на публике заставить говорить о себе СМИ и модных обозревателей. Это ему удается, даже когда он просто идет поесть мороженого со своей предполагаемой женой Бьянкой Цензори, пишет Daily Mail.

Рэпера вместе с девушкой заметили у кафе Jeni's Splendid Ice Cream.

На нем была черная футболка с большими подплечниками в стиле футбольной формы, на которой написано немецкое слово "Polizei" (полиция). Свой образ он дополнил серыми спортивными штанами и яркими синими носками. При этом обуви на нем не было.

Бьянка выглядела не менее эксцентрично. На ней был топ, под который она традиционно не надевала бюстгальтера, серые леггинсы, сапоги-чулки на шпильке, а лицо она замотала обычной черной футболкой, сквозь ворот которой были видны только ее глаза.

Цензори держала Канье за руку, когда они вышли из кафе.

Неортодоксальный союз пары был заключен в январе, когда Уэст и Цензори получили свидетельство о браке. Официально ни рэпер, ни его якобы жена эту информацию не подтвердили, однако в Сети появилось видео, где Бьянка на просьбу какого-то мужчины дать ей номер телефона отвечает, что она замужем.

Девушка работает в бренде West's Yeezy с момента прихода в компанию в ноябре 2020 года. Она числится руководителем отдела архитектуры и получила эту должность после того, как закончила магистратуру строительного проектирования в Мельбурнском университете в Австралии.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в браке с Канье Уэстом.