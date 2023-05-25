Ким Кардашьян расплакалась, рассказывая о Канье Уэсте

Знаменитость вспомнили слухи, которые рэппер распускал о ее семье.

Related video

42-летняя американская теледива Ким Кардашьян расплакалась, комментируя шквал "лжи" бывшего мужа Канье Уэста в СМИ. Об этом пишет Page Six.

"Сейчас многое происходит с Канье, и все происходит в СМИ, радиошоу и интервью", — сказала модель своей маме Крис Дженнер во время премьеры 3 сезона "Кардашьяны", добавив, что она провела утро "с приступом тревоги".

Многодетная мама сидела на своей кровати, когда она рассказывала, насколько истощена от необходимости "молчать", когда бывший муж придумывает "ложь" об их семье.

"Даже из-за безумия всего, что говорит о нас Канье, будто я никогда не комментирую", — сказала она.

"Мы молчим", — продолжила она. "Мы молчим из-за всей лжи, все".

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Apple Music

В своей исповеди теледива объяснила, что она больше "разбита сердцем" из-за мамы, потому что ей приходится "разбираться со многими вещами", связанными с тем, что ее бывший зять распространял фальшивые слухи о том, что у нее была интимная связь с Дрейком.

Скандальный рэпер и бизнесвумен развелись в 2021 году. От их союза подрастают четверо детей. Тем временем Уэст уже женился на другой женщине.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty Images

Напомним, Ким Кардашьян вышла на красную дорожку Met Gala-2023 в платье из 50 тысяч жемчужин.

Также Фокус писал о футболке со смешной надписью, в которой Ким Кардашьян появилась на публике.