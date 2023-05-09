"Я люблю ботанов". Ким Кардашьян вышла в свет в забавной футболке

Ким Кардашьян, судя по всему, устала от отношений с мачо и теперь ищет бойфренда нового типа.

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Ким Кардашьян посетила матч между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз" со своей матерью и выбрала для выхода футболку с забавной надписью. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя Ким и ее 67-летняя мать Крис Дженнер были среди знаменитостей, которые посетили матч, который в итоге выиграла команда "Лейкерс" со счетом 104–101.

Ким была в футболке с надписью "Я люблю ботанов" (I Love Nerds), джинсах и туфлях на шпильке. Вероятно, она выбрала футболку просто так, но может, это был и намек на то, что она устала от бойфрендов вроде ее бывшего мужа Канье Уэста и Пита Дэвидсона и теперь ищет более интеллектуального парня.

Ким Кардашьян выбрала забавную футболку для выхода в свет

Забавным выбор футболки был еще и потому, что Тристан Томпсон — бывший парень сестры Ким Хлои Кардашьян — является частью команды "Лейкерс".

Напомним, с Канье Уэстом Ким разошлась после 10 лет отношений. Они начали встречаться еще когда Ким Кардашьян была в браке со звездой НБА Крисом Хамфрисом. Правда, этот брак продлился всего 72 дня. И некоторые СМИ утверждали, что это была мистификация для привлечения внимания.

Развод с Канье Уэстом был завершен в ноябре 2022 года. И рэпер уже нашел себе новую девушку.

Ким Кардашьян выбрала забавную футболку для выхода в свет Фото: Getty Images

После Канье Ким встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, но бывший муж терроризировал их в соцсетях, так что эти отношения долго не продлились.

Надо отметить, что до знакомства с Хамфрисом Ким также встречалась с игроком НФЛ Майлзом Остином в 2010 году, после у нее были отношения с рэпером по имени Рэй Джей. Результатом этого романа стало секс-видео, которое просочилось в Сеть.

Первый брак Ким был заключен, когда ей было всего 19 лет, с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом в 2000 году, а Ким подала на развод в 2003 году, утверждая, что она подвергалась физическому и эмоциональному насилию.

Сейчас Ким Кардашьян и остальные члены ее семьи готовятся к третьему сезону своего сериала Hulu The Kardashians.

Премьера третьего сезона запланирована на четверг, 25 мая.

Ким также попала в заголовки, когда было объявлено, что она станет частью нового сезона "Американской истории ужасов".

Никаких подробностей о ее персонаже не сообщалось, хотя выяснилось, что роль была написана специально для Ким Кардашьян.