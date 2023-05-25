Похудевшая Опра Уинфри призвела фурор на показе Louis Vuitton в Италии

69-летняя ведущая предстала в новом смелом образе.

В Италии на частном острове Изола-Белла на озере Лаго-Маджоре прошел модный показ Louis Vuitton Cruise Show, которые посетили многие селебрити. Но главной звездой стала 69-летняя телеведущая Опра Уинфри. Об этом пишет Daily Mail.

Опра много лет боролась с лишним весом и произвела фурор, появившись в стильном образе на модном показе.

69-летняя телеведущая выглядела сенсационно в брючном костюме с поясом, который подчеркивал ее стройную талию, когда она посетила круизное шоу Louis Vuitton в Италии.

Опра Уинфри на показе Louis Vuitton Cruise Show Фото: Getty Images

Она сочетала свободную рубашку в тонкую полоску, широкие брюки и дополнила образ маленькой сумочкой Louis Vuitton и ослепительными бриллиантовыми серьгами.

Выход Опры в свет произошел после того, как она пообещала "перезагрузить" свою программу похудения в прошлом году.

В 2020 году она сообщила, что собирается похудеть и стала внимательней относиться к своей диете.

Опра рассказала о своем опыте работы с Weight Watchers и своем похудении в январском номере журнала O, The Oprah Magazine за 2016 год, посвященном самосовершенствованию.

"Мне надоела моя рутина. Мне надоела безуглеводная диета. Некоторые люди могут жить без хлеба и макарон, но для меня это просто не имеет смысла", — призналась ведущая.

В итоге Опра, которая весила около 107 кг, начала следить за тем, что она ест тщательнее, подсчитывая калории. И как, видим, эффект получился поразительным.

Также шоу на острове Изола-Белла посетили амбассадор бренда Кейт Бланшетт, Алисия Викандер, Леа Сейду, Кьяра Ферраньи и многие другие.

Для показа Louis Vuitton Николя Жескьер вдохновлялся морскими существами. Изюминкой коллекции стали сложные головные уборы.

Показ Louis Vuitton

И само место проведения показа было выбрано неслучайно. Изола-Белла (дословно – "Прекрасный остров"), один из пяти Борромейских островов, которые принадлежат старинному аристократическому роду Борромео. Остров имеет форму корабля, в 1632 году там была построена роскошная загородная резиденция. Маркиз Борромео подарил ее своей жене Изабелле.

Показ Louis Vuitton

Дворец окружен роскошным садом в стиле барокко, а под ним прячутся шесть гротов, украшенных ракушками и мраморными скульптурами. Во дворце ежегодно проходит фестиваль классической музыки.

Остров Изола-Белла Фото: Скриншот

Напомним, ранее Опру Уинфри раскритиковали за скупку земли на Гавайях. Опра Уинфри купила 870 акров (352 гектара) на гавайском острове Мауи за 6,6 миллиона долларов — вдобавок к 100 акрам (100 гектарам), которыми она уже владеет. Местные жители недовольны тем, что миллиардеры вроде Опры, или Марка Цукерберга скупают их земли и обвиняют их в колонизации островов.