Похудевшая Опра Уинфри призвела фурор на показе Louis Vuitton в Италии
69-летняя ведущая предстала в новом смелом образе.
В Италии на частном острове Изола-Белла на озере Лаго-Маджоре прошел модный показ Louis Vuitton Cruise Show, которые посетили многие селебрити. Но главной звездой стала 69-летняя телеведущая Опра Уинфри. Об этом пишет Daily Mail.
Опра много лет боролась с лишним весом и произвела фурор, появившись в стильном образе на модном показе.
69-летняя телеведущая выглядела сенсационно в брючном костюме с поясом, который подчеркивал ее стройную талию, когда она посетила круизное шоу Louis Vuitton в Италии.
Она сочетала свободную рубашку в тонкую полоску, широкие брюки и дополнила образ маленькой сумочкой Louis Vuitton и ослепительными бриллиантовыми серьгами.
Выход Опры в свет произошел после того, как она пообещала "перезагрузить" свою программу похудения в прошлом году.
В 2020 году она сообщила, что собирается похудеть и стала внимательней относиться к своей диете.
Опра рассказала о своем опыте работы с Weight Watchers и своем похудении в январском номере журнала O, The Oprah Magazine за 2016 год, посвященном самосовершенствованию.
"Мне надоела моя рутина. Мне надоела безуглеводная диета. Некоторые люди могут жить без хлеба и макарон, но для меня это просто не имеет смысла", — призналась ведущая.
В итоге Опра, которая весила около 107 кг, начала следить за тем, что она ест тщательнее, подсчитывая калории. И как, видим, эффект получился поразительным.
Также шоу на острове Изола-Белла посетили амбассадор бренда Кейт Бланшетт, Алисия Викандер, Леа Сейду, Кьяра Ферраньи и многие другие.
Для показа Louis Vuitton Николя Жескьер вдохновлялся морскими существами. Изюминкой коллекции стали сложные головные уборы.
И само место проведения показа было выбрано неслучайно. Изола-Белла (дословно – "Прекрасный остров"), один из пяти Борромейских островов, которые принадлежат старинному аристократическому роду Борромео. Остров имеет форму корабля, в 1632 году там была построена роскошная загородная резиденция. Маркиз Борромео подарил ее своей жене Изабелле.
Дворец окружен роскошным садом в стиле барокко, а под ним прячутся шесть гротов, украшенных ракушками и мраморными скульптурами. Во дворце ежегодно проходит фестиваль классической музыки.
Напомним, ранее Опру Уинфри раскритиковали за скупку земли на Гавайях. Опра Уинфри купила 870 акров (352 гектара) на гавайском острове Мауи за 6,6 миллиона долларов — вдобавок к 100 акрам (100 гектарам), которыми она уже владеет. Местные жители недовольны тем, что миллиардеры вроде Опры, или Марка Цукерберга скупают их земли и обвиняют их в колонизации островов.