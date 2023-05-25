Джордж Клуни появился на публике без жены (фото)

Актер является амбассадором благотворительной лотереи почтовых индексов.

62-летний американский актер Джордж Клуни появился на публике без своей жены Амаль. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "11 друзей Оушена" был в сером костюме во время посещения благотворительного события немецкой лотереи почтовых индексов в The Frame в Дюссельдорфе.

Как известно, Клуни является международным амбассадором лотерейной группы, собирающей деньги для благотворительных организаций через ежемесячную подписку.

Муж Амаль Клуни соединил официальный образ с классической белой рубашкой. 45-летней юриста на мероприятии в Германии не было.

Немецкая лотерея почтовых индексов была основана в 2016 году, и ежегодная гала-церемония отмечает работу некоммерческих организаций, равные возможности, социальную сплоченность и защиту природы и окружающей среды.

Джордж Клуни в Германии Фото: Getty Images

В Великобритании участие в лотерее за подпиской стоит 12 фунтов стерлингов ежемесячно, и она собрала более 12,6 млрд евро на благотворительность и добрые дела.

Джордж Клуни в Германии Фото: Getty Images

Главный герой картины "11 друзей Оушена" и юрист Амаль поженились в 2014 году. В настоящее время они воспитывают двух общих наследников — Александра и Эллу.

Напомним, 62-летний Джордж Клуни в порванном халате снялся в рекламе кофе.

Также Фокус писал о появлении Амаль и Джорджа Клуни на публике в Лондоне.