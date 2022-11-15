Джордж Клуни в порванном халате появился в рекламе кофе (видео)

Джордж Клуни давно является лицом бренда Nespresso.

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61-летний американский актер, продюсер и бизнесмен Джордж Клуни вместе Жаном Дюжарденом и Камиллой Коттин снялся в комедийной рекламе кофе Nespresso, продемонстрировав отличную форму и не менее отличное чувство юмора.

Знаменитость является лицом бренда и уже заработал на этом сотрудничестве свыше $30 миллионов. Он снимается с Дюжарденом спустя восемь лет после их совместного появления на экране. Джордж и Жан вместе появились в 2014 году в фильме "Памятники" о масштабах гитлеровских грабежей.

В кадре Клуни в голубой пижаме в синюю полоску, домашних тапочках и теплом халате. К нему в гости приходит Жан, и мужчины собираются выпить кофе, однако оказывается, что в кухне осталась только одна капсула кофе для кофемашины. Далее следует эпичное противостояние, которое заканчивается весьма неожиданно.

В конце ролика Клуни появляется в порванном на плече халате и слегка потрепанный, как и его друг.

"Мы прекрасно провели время, снимая этот сиквел – воссоединение с Жаном всегда приятно, но на этот раз блестящая Камилла привнесла нотку изысканности в декорации, созданные для идеальной динамики. Поскольку вкус кофе и экологичность лежат в основе этой рекламы, для меня было естественным стать частью этой кампании с моей семьей Nespresso", – заявил актер.

Напомним, в одном из недавних интервью Клуни рассказал, когда его жизнь кардинально изменилась.