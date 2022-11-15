Джордж Клуні у порваному халаті з'явився у рекламі кави (відео)

Джордж Клуні давно є обличчям бренду Nespresso.

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61-річний американський актор, продюсер і бізнесмен Джордж Клуні разом з Жаном Дюжарденом і Каміллою Коттін знявся в комедійній рекламі кави Nespresso, продемонструвавши відмінну форму і не менш відмінне почуття гумору.

Знаменитість є обличчям бренду і вже заробив на цій співпраці понад $30 мільйонів. Він знімається з Дюжарденом через вісім років після їхньої спільної появи на екрані. Джордж та Жан разом з'явилися у 2014 році у фільмі "Пам'ятники" про масштаби гітлерівських пограбувань.

У кадрі Клуні у блакитній піжамі у синю смужку, домашніх капцях та теплому халаті. До нього в гості приходить Жан, і чоловіки збираються випити кави, проте виявляється, що на кухні залишилася лише одна капсула кави для кавоварки. Далі слідує епічне протистояння, яке закінчується вельми несподівано.

Наприкінці ролика Клуні з'являється в порваному на плечі халаті й трохи пошарпаний, як і його друг.

"Ми чудово провели час, знімаючи цей сиквел — возз'єднання з Жаном завжди приємне, але цього разу блискуча Камілла привнесла нотку вишуканості в декорації, створені для ідеальної динаміки. Оскільки смак кави та екологічність лежать в основі цієї реклами, для мене було природним стати частиною цієї кампанії з моєю сім'єю Nespresso", — заявив актор.

Нагадаємо, в одному з недавніх інтерв'ю Клуні розповів, коли його життя кардинально змінилося.