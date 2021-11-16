Джордж Клуні розповів, коли його життя кардинально змінилося

Актор разом із дружиною Амаль виховує 4-річних близнюків Еллу й Олександра та вважає родину й батьківство найкращим, що трапилося з ним у житті.

60-річний американський актор Джордж Клуні, який вважався одним із найпереконливіших холостяків Голлівуду, а зараз є зразковим сім'янином і батьком близнюків, розповів, що чудово пам'ятає той день, коли його життя та пріоритети кардинально змінилися. У цьому він зізнався під час інтерв'ю Марку Марону на його подкасті на WTF.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Це сталося після того, як у його житті з'явилася Амаль, а потім він дізнався, що стане батьком.

"Послухайте, я не хотів одружуватися. Я не хотів мати дітей. А потім у моє життя увійшла ця незвичайна людина (Амаль), і я просто шалено закохався. Тоді я зрозумів із тієї хвилини, як зустрів її, що тільки збирався бути іншим", – зазначив Клуні.

За його словами, він дуже любить своїх дітей, але колись був упевнений, що батьківство – це точно не для нього, оскільки йому вистачало дружини, якій він хотів присвячувати весь свій час. Тож новина про те, що в них будуть близнюки, приголомшила його:

"Був той момент, коли ви йдете до лікаря, і вони демонструють цей аркуш паперу, який є сонограмою, і кажуть: "Ось! Це маленький хлопчик". Я такий: "Малюк, фантастика". "А потім вони сказали: "А інша дитина — дівчинка!" — я подумав: "О, чорт!".

[ + – ] Амаль і Джордж Клуні вважаються однією з найкрасивіших і найстильніших пар Голлівуду

Близнюки в сім'ї Клуні – спадкове.

"У сестри Амаль є близнюки, і я був приголомшений, тому що... Я був ніби як за одного... Мені це зараз подобається. І слава богу, що вони проводили час разом у період пандемії", — каже Клуні, у якого підростають 4- літні Елла й Олександр.

Актор також поділився, як він і Амаль уперше заговорили про те, що час мати дітей.

"Через рік після весілля ми були в домі друга, і в них там була дитина, галаслива та неприємна. І я подумав: "Святе г***но!". Ми вийшли на прогулянку. Амаль, яка ніколи раніше не говорила про дітей, раптом сказала: "Нам у житті страшенно пощастило, що ми знайшли одне одного. Схоже, успіхом слід поділитися з іншими людьми", маючи на увазі продовження роду".

[ + – ] Джордж Клуні був упевнений, що батьківство – не для нього

Актор сказав, що він "подумав про це, можливо, хвилину" і не припускав, що хтось із них "ухвалив рішення" щодо дітей у той час.

"А потім я просто сказав: "Ну, я маю на увазі, якщо ти в ділі ..." — а Амаль відповіла: "Думаю, ми повинні спробувати". Я повинен сказати, що це було дуже емоційно, тому що я дійсно був переконаний раніше, що батьківство – не для мене”.

Джордж і Амаль Клуні сьогодні вважаються однією з найкрасивіших і найміцніших пар Голлівуду, проте два роки тому подружжя мало не розлучилося після того, як Амаль забрала дітей і поїхала від чоловіка до свого дому в Італії. Незадовго до цього актор потрапив у ДТП на Сардинії.