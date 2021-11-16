Джордж Клуни рассказал, когда его жизнь кардинально изменилась

Актер вместе с женой Амаль воспитывает 4-летних близнецов Эллу и Александра и считает семью и отцовство лучшим, что случилось с ним в жизни.

60-летний американский актер Джордж Клуни, который считался одним из самых убежденных холостяков Голливуда, а сейчас является примерным семьянином и отцом близнецов, рассказал, что прекрасно помнит тот день, когда его жизнь и приоритеты кардинально изменились. В этом он признался во время интервью Марку Марону на его подкасте на WTF.

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Это произошло после того, как в его жизни появилась Амаль, а затем он узнал, что станет отцом.

"Послушайте, я не хотел жениться. Я не хотел иметь детей. А потом в мою жизнь вошел этот необыкновенный человек (Амаль), и я просто безумно влюбился. Тогда я понял с той минуты, как встретил ее, что только собирался быть другим", – отметил Клуни.

По его словам, он очень любит своих детей, но когда-то был уверен, что отцовство – это точно не для него, поскольку ему вполне хватало жены, которой он хотел посвящать все свое время. Поэтому новость о том, что у них будут близнецы, ошеломила его:

"Бывает тот момент, когда вы идете к врачу, и они демонстрируют этот лист бумаги, который представляет собой сонограмму, и говорят: "Вот! Это маленький мальчик". Я такой: "Малыш, фантастика". "А потом они сказали: "А другой ребенок – девочка!", и я подумал: " О, черт!".

[ + – ] Амаль и Джордж Клуни считаются одной из самых красивых и стильных пар Голливуда

Близнецы в семье Клуни – наследственное.

"У сестры Амаль есть близнецы, и я был потрясен, потому что… Я был вроде как за одного… Мне это сейчас нравится. И слава богу, что они проводили время вместе в период пандемии", – говорит Клуни, у которого подрастают 4-летние Элла и Александр.

Актер также поделился, как он и Амаль впервые заговорили о том, что пора обзавестись детьми.

"Через год после свадьбы мы были в доме друга, и у них там был ребенок, шумный и неприятный. И я подумал: "Святое д***мо!". Мы вышли на прогулку. Амаль, которая никогда раньше не говорила о детях, вдруг произнесла: "Нам в жизни ужасно повезло, что мы нашли друг друга. Похоже, удачей следует поделиться с другими людьми", имея в виду продолжение рода".

[ + – ] Джордж Клуни был уверен, что отцовство – не для него

Актер сказал, что он "подумал об этом, может быть, минуту" и не предполагал, что кто-то из них "принял решение" насчет детей в то время.

"А потом я просто сказал: "Ну, я имею в виду, если ты в деле…", а Амаль ответила: "Думаю, мы должны попробовать ". Я должен сказать, что это было очень эмоционально, потому что я действительно был убежден раньше, что отцовство – не для меня".

Джордж и Амаль Клуни сегодня считаются одной из самых красивых и крепких пар Голливуда, однако два года назад супруги чуть не развелись после того, как Амаль забрала детей и уехала от мужа в свой дом в Италии. Незадолго до этого актер попал в ДТП на Сардинии.