Эмма Стоун впервые за долгое время появилась на публике (фото)

Знаменитость посетила модный ивент в Италии.

34-летняя американская актриса Эмма Стоун впервые за долгое время появилась на публике. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда популярных мелодрам и комедий выглядела стильно в черном вязаном костюме на фотоколле накануне круизного шоу Louis Vuitton 2024 в Италии.

Стоун продемонстрировала свое черное белье через укороченный топ с длинными рукавами и юбку миди в тон, которая имела большой разрез спереди. На ногах актрисы были белые босоножки, а в руках она держала сумку бордового оттенка.

Обладательница многочисленных кинопремий добавила к вечернему образу пару золотых сережек-колец и колье. Она распустила свои короткие темные волосы, позируя для фотографий и демонстрируя искреннюю улыбку.

Эмма Стоун в Италии Фото: Getty Images

34-летняя Эмма Стоун — обладательница ряда высоких наград ("Оскар", премия БАФТА, "Золотой глобус" и три премии Гильдии киноактеров). В 2017 году она считалась самой высокооплачиваемой актрисой, по данным Forbes. Сообщалось, что работа Стоун оценивается в 26 млн долларов.

Эмма Стоун

Напомним, Эмма Стоун анонсировала продолжение фильма "Круэлла".

Также Фокус писал о съемках Эммы Стоун в клипе Пола Маккартни.