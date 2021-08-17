Эмма Стоун заключила революционную сделку с Disney+ и анонсировала продолжение "Круэллы"

Эмма Стоун учла ситуацию со Скарлетт Йохансон, которая из-за стриминга "Черной вдовы" недополучила десятки миллионов долларов.

Оскароносная американская актриса Эмма Стоун может заработать около $50 млн за участие в съемках сиквела фильма "Круэлла" в результате сделки со стриминговым каналом Disney+ и стать самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, сообщает Daily Mail.

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По словам актрисы, которая анонсировала продолжение истории о Круэлле, эта работа принесет ей "существенную" долю прибыли, когда он выйдет в эфир на Disney+.

Голливудские знаменитости за свои работы получают гонорар, а также часть денег от мирового проката картины, однако пандемия нанесла ущерб выпуску фильмов, поэтому многие из новых картин попали в потоковые сервисы, такие как Netflix и Disney+, которые выплачивают актерам лишь скромные "остатки".

Агент Стоун Патрик Уайтселл заявил, что сделка по "Круэлле II" защищает исполнителей и является "революционной":

"Хотя медиа-ландшафт был серьезно нарушен для всех дистрибьюторов, их творческие партнеры не могут оставаться в стороне, чтобы нести непропорционально большие убытки. Это соглашение демонстрирует, что может быть справедливый путь вперед, который защищает актеров и объединяет интересы студий с талантами. Мы надеемся, что это откроет двери для большего числа членов творческого сообщества, которые смогут принять участие в успехе новых платформ".

[ + – ] Эмма Стоун в роли Круэллы Фото: Кадр из фильма

Сделка была заключена после того, как звезда "Черной вдовы" Скарлетт Йоханссон подала иск на $50 млн долларов против Disney, заявив, что ей пообещали, что блокбастер Marvel будет выпущен исключительно в кинотеатрах. Вместо этого Disney, владеющая Marvel, выпустила его на Disney + в тот же день, когда он вышел на большой экран.

Йоханссон, которой заплатили за фильм $20 млн, утверждала, что ее зарплата могла быть увеличена до $50 млн, потому что ее сделка была основана на сокращении кассовых сборов.

До пандемии Скарлетт была самой высокооплачиваемой актрисой в мире, но, согласно журналу Forbes, в этом году ее сместила с первой позиции телезвезда София Вергара, заработавшая в прошлом году $43 млн.