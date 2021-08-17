Емма Стоун уклала революційну угоду з Disney + і анонсувала продовження "Круелли"

Емма Стоун врахувала ситуацію зі Скарлетт Йоганссон, яка через стримінг "Чорної вдови" недоотримала десятки мільйонів доларів.

Оскароносна американська актриса Емма Стоун може заробити близько $50 млн за участь у зйомках сиквелу фільму "Круелла" в результаті угоди зі стримінговим каналом Disney + і стати найбільш високооплачуваною актрисою Голлівуду, повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами актриси, яка анонсувала продовження історії про Круеллу, ця робота принесе їй "істотну" частку прибутку, коли він вийде в ефір на Disney +.

Голлівудські знаменитості за свої роботи отримують гонорар, а також частину грошей від світового прокату картини, проте пандемія завдала шкоди випуску фільмів, тому багато нових картин потрапили в потокові сервіси, такі як Netflix і Disney +, які виплачують акторам лише скромні "залишки".

Агент Стоун Патрік Вайтселл заявив, що угода щодо "Круелли II" захищає виконавців і є "революційною":

"Хоча медіа-ландшафт був серйозно порушений для всіх дистриб'юторів, їхні творчі партнери не можуть залишатися осторонь, щоб нести непропорційно великі збитки. Ця угода демонструє, що може бути справедливий шлях вперед, який захищає акторів і об'єднує інтереси студій з талантами. Ми сподіваємося, що це відкриє двері для більшого числа членів творчої спільноти, які зможуть взяти участь в успіху нових платформ".

[ + – ] Емма Стоун у ролі Круелли Фото: Кадр из фильма

Угода була укладена після того, як зірка "Чорної вдови" Скарлетт Йоганссон подала позов на $50 млн доларів проти Disney, заявивши, що їй пообіцяли, що блокбастер Marvel буде випущений винятково в кінотеатрах. Замість цього Disney, що володіє Marvel, випустила його на Disney + у той же день, коли він вийшов на великий екран.

Йоганссон, якій заплатили за фільм $20 млн, стверджувала, що її зарплата могла бути збільшена до $50 млн, тому що її угода була заснована на скороченні касових зборів.

До пандемії Скарлетт була найбільш високооплачуваною актрисою у світі, але, згідно з журналом Forbes, у цьому році її змістила з першої позиції телезірка Софія Вергара, яка заробила в минулому році $43 млн.