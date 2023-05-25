Кара Делевинь обнажила декольте в роскошном образе на благотворительной вечеринке

Звезда подиумов, которая недавно прошла курс терапии после пережитого нервного срыва, продолжает радовать поклонником яркими образами.

30-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь продемонстрировала глубокое декольте на красной дорожке 74-й ежегодной благотворительной акции Parsons Benefit на Cipriani Wall Street в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость надела стильный синий костюм от Balmain, состоящий из брюк и блейзера с открытыми плечами и вырезом, который обнажил ее грудь без бюстгальтера. Элегантный, но дерзкий наряд отличался встроенными перчатками, а также большой сине-серебряной пуговицей, которая застегивала пиджак на талии Делевинь.

Кара Делевинь Фото: Getty Images

Звезда подиумов добавила образу дополнительного блеска, надев остроносые туфли на каблуках из сверкающих кристаллов. Она сочетала свой костюм с голубыми тенями для век и нюдовой помадой на губах.

Поклонники похвалили образ Делевинь: "Возможно, сегодня Кара Делевинь покончила со мной", — написал один из них в Twitter. "Самая красивая женщина на планете… даже не дискуссия", — ответил другой.

Напомним, Кара Делевинь вышла на красную дорожку Met Gala 2023 в образе Карла Лагерфельда.

Ранее Фокус писал, что Кара Делевинь пришла на Coachella со своей девушкой.