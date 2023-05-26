Есть бургеры и худеть: реально ли это?

Чтобы похудеть, кто-то строго соблюдает "чистое" питание и навсегда забывает о шоколаде и пицце, а кто-то позволяет себе съесть даже бургер, если он вписан в дневной рацион.

Как правильно и безопасно для вашего здоровья, мы решили узнать у нутрициологов, которые лучше всего разбираются в теме здорового питания.

"Суть похудения и здорового питания заключается не в подсчете калорий или их дефиците, а в питательной ценности продуктов, которые мы употребляем в пищу. Например, вы съели фастфуд или шаурму на вокзале. Разве что-то из перечисленного пойдет на выработку гормонов или транспортировку питательных веществ в клетку? Нет! Эта шаурма пойдет на образование глюкозы, которая не сможет проникнуть в клетку и просто превратиться в жир на животе" — объясняет food-експерт и нутрициолог Аня Чу.

Конечно, если питаться только лишь фаст-фудом и сладостями, то даже вписывая их в свою дневную норму калорий, пользы для организма не будет. Все логично, можно съесть, например, 100 грамм шоколада (это примерно 500 ккал) и получить 0% пользы, а можно съесть запеченную рыбу с большой порцией овощного салата (тоже около 500 ккал), но при этом клетки получат свои питательные вещества, а мы — заряд энергии на целый день.

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Но жесткие ограничения и запреты также очень негативно влияют на наш организм и всегда приводят к срывам, преданиям и депрессии — и так по кругу.. Чтобы этого не случилось, специалисты в сфере здорового питания советуют не демонизировать продукты, а просто знать меру. Оказывается, все-таки можно, даже беспокоясь о своем здоровье и фигуре, иногда есть "запрещенку".

Наталия Козак, нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Украины, инструктор по здоровому питанию: "С точки зрения сбалансированного и рационального подхода в питании вообще нет потребности хейтить какой-либо из продуктов. Можно легко похудеть, придерживаясь принципа "80/20". Он предусматривает комбинацию 80% цельных и необработанных продуктов и 20% "вкусняшек". Так, сохраняя дефицит калорий, вы будете худеть даже есть, иногда на обед у вас будет бургер или на ужин мороженое. Главное придерживайтесь пищевого разнообразия и адекватности. Ведь в процессе похудения самое главное не есть себя".

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Избавиться от лишнего веса и быть здоровым можно с помощью здорового питания и баланса белков, жиров и углеводов, при этом питаться вкусно и разнообразно. Вовсе не нужно жестко себя ограничивать и запрещать любимые продукты, ведь именно такие запреты и сведут на нет все ваши усилия. Достаточно придерживаться золотого правила "80/20", тогда и с вашей фигурой, и с головой все будет в полном порядке!

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