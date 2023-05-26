Джорджина Родригес вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в золотом платье

Подруга Криштиану Роналду покинула Саудовскую Аравию, чтобы посетить премьеру фильма "Прошлым летом".

С недавних пор семья футболиста Криштиану Роналду живет в Саудовской Аравии, где он играет за местный футбольный клуб "Аль-Наср". Его подруге Джорджине переезд явно дался нелегко, ведь в Эр-Рияде не так много светских тусовок, как в Европе. Так что она не упустила шанс и прибыла в Канны на 76-й кинофестиваль и произвела фурор на красной дорожке в облегающем золотом платье. Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя Джорджина Родригес вышла на красную дорожку перед премьерой пикантной французской драмы "Прошлым летом" (L'Été dernier) на Каннском кинофестивале 2023 года.

Джорджина Родригес в Каннах

Подруга Роналду выглядела просто сенсационно в сверкающем золотом платье, украшенном сотнями блесток. Это наряд от тунисского дизайнера Ali Karoui Couture, и ранее Джорджина уже выбирала платья этого бренда.

Джорджина Родригес в Каннах

Образ она дополнила драгоценными браслетами и серьгами, а также кольцом с огромным бриллиантом.

Напомним, недавно появились новости о том, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес якобы расстаются. Но футболист опроверг эти слухи, запостив совместное фото с подругой.

Джорджина Родригес в Каннах

Они, как известно, познакомились в 2016 году, когда она работала продавцом в магазине Gucci в Мадриде.

Пара начала встречаться и скоро они стали жить вместе. Периодически появляются слухи о том, что Роналду и Джорджина обручились и собираются поженится, но пока подтверждения этому нет.

У Криштиану есть сын Криштиану-младший, 12 лет, и близнецы Ева и Маттео, пяти лет, которые у него были до знакомства с Джорджиной. Также у них есть общая дочь Алана Мартина, которой исполнилось четыре года.

В октябре 2021 года пара сообщила, что ждет близнецов, но их сын трагически погиб при рождении 18 апреля, а их дочь Белла Эсмеральда выжила. Кто является матерями старших детей Роналду – неизвестно.

Считается, что они появились на свет от суррогатных матерей.

После переезда в Саудовскую Аравию Роналду и Джорджине разрешили жить вместе, хотя это запрещено законами страны, ведь они не женаты официально. Джорджина стала реже появляться на публике, однако часто постит фото в соцсетях. В Канны на премьеру фильма "Прошлым летом" она прибыла на частном самолете.

Напомним, фильм "Прошлым летом" рассказывает о юристке по имени Анна, которая живет в Париже со своим мужем Пьером и двумя маленькими дочерьми. Тео, сын-подросток Пьера от предыдущего брака, переезжает к отцу, и Анна заводит с ним роман, который ставит под удар и ее карьеру и будущее ее семьи.

В фильме снимались Леа Друкер, Сэмюэл Киршер, Оливье Рабурден и Клотильда Куро, а режиссером выступила скандально известная Катрин Брейя, которая когда-то поразила Канны очень откровенным фильмом "Порнократия".

"Прошлым летом" – это ремейк датской драмы 2019 года Queen Of Hearts.