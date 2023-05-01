"За любовь": Криштиану Роналду поделился фото с невестой на фоне слухов о расставании

Звездный спортсмен и испанская модель воспитывают двух общих детей.

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38-летний португальский футболист Криштиану Роналду поделился снимком со своей невестой на фоне слухов об их расставании. Семейное фото знаменитый спортсмен выложил в Instagram.

Многодетный отец поцеловался с девушкой Джорджиной Родригес во время романтического ужина в Саудовской Аравии.

Звездная пара посетила роскошный ресторан с коктейлями, вскоре после того, как нападающий "Аль-Наср" откупился за еще одну дерзкую демонстрацию, забив гол во время главного матча своей команды против "Аль-Раида".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Роналду был в дизайнерской приталенной футболке Gucci и черной бейсболке Givenchy, а 29-летняя Джорджина — в черном шелковом мини-платье, которое она дополнила серебряным колье.

Роналду написал: "За любовь".

Это произошло после того, как Джорджина раскритиковала сообщения о том, что она переживает кризис в отношениях с португальской суперзвездой.

Пара сейчас находится в Саудовской Аравии, а Роналду перебрался в "Аль-Наср" после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" перед чемпионатом мира.

В последние недели в испанских СМИ распространялись сообщения о том, что Роналду "надоела" Джорджина, и что пара может быть на грани расставания.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми

Напомним, Криштиану Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии из-за непристойного жеста.

Также Фокус писал о проблемах в отношениях Джорджины Родригес и Криштиану Роналду.