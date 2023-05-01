"За любов": Кріштіану Роналду поділився фото з нареченою на фоні чуток про розставання

Зірковий спортсмен та іспанська модель виховують двох спільних дітей.

Related video

38-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився знімком зі своєю нареченою на фоні чуток про їхнє розставання. Сімейне фото знаменитий спортсмен виклав у своєму Instagram.

Багатодітний батько поцілувався з дівчиною Джорджиною Родрігес під час романтичної вечері в Саудівській Аравії.

Зіркова пара відвідала розкішний ресторан з коктейлями, невдовзі після того, як нападник "Аль-Наср" відкупився за ще одну зухвалу демонстрацію, забивши гол під час головного матчу своєї команди проти "Аль-Раїда".

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Роналду був у дизайнерській приталеній футболці Gucci та чорній бейсболці Givenchy, а 29-річна Джорджина — у чорній шовковій мінісукні, яку вона доповнила срібним кольє.

Роналду написав: "За любов".

Це сталося після того, як Джорджина розкритикувала повідомлення, що вона переживає кризу у стосунках із португальською суперзіркою.

Наразі пара перебуває в Саудівській Аравії, а Роналду перебрався в "Аль-Наср" після того, як залишив "Манчестер Юнайтед" перед чемпіонатом світу.

Останніми тижнями в іспанських ЗМІ поширювалися повідомлення про те, що Роналду "набридла" Джорджина, і що пара може бути на межі розставання.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми

Нагадаємо, Кріштіану Роналду можуть депортувати із Саудівської Аравії через непристойний жест.

Також Фокус писав про проблеми у стосунках Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду.