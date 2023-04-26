"Ситий по горло". Стосунки Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес опинилися під загрозою

Олії у вогонь може підлити і мати футболіста, яка з'їлася на Джорджину.

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Журналістка Socialité Джованна Гонсалес стверджує, що ідилічним стосункам португальського футболіста Кріштіану Роналду та моделі Джорджини Родрігес може незабаром настати кінець, оскільки спортсмен уже "на межі", пише Sportskeeda.

Пара, яка разом сім років і виховує п'ятьох дітей (троє з них – старші діти спортсмена від сурогатних матерів), за словами Гонсалес, зараз як ніколи близька до розриву, чому є певна причина.

"Причини дуже сильні. Їм буде досить важко змиритися з цим, якщо це правда, тому що між ними двома багато має змінитися. Одну сторону непокоїть те, що робить інша, і вони не досягають проміжної точки", – заявила вона.

Друзі сім'ї стверджують, що Роналду набридло марнотратство Джорджини Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Журналістка пояснила, що Кріштіану втомився від способу життя Джорджіни Родрігес. Зараз в Ер-Ріяді Роналду проводить все більше і більше часу далеко від своєї родини, що позначилося на стосунках пари.

З нею згодні й інші. Так, на португальському шоу Noite das Estrelas журналіст, близький друг матері Роналду Долорес Авейру, нещодавно заявив:

"Це не момент щастя для нього, і що далі він від матері, то він менш стриманий. Ми всі знаємо, чому він все більше віддаляється від своєї сім'ї".

Його колега додав, що все, що зараз робить Джорджина, це "витрачає, витрачає і витрачає":

"Найгірше те, що вона думає, що вона на одному рівні з Кріштіану. Цілком імовірно, що вони розлучаться, реальність така, що Кріштіану ситий по горло".

Роман із зіркою футболу зробив просту продавщицю зіркою з 49 млн передплатників у Instagram Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Раніше Роналду запитували, чи думає він про шлюб із дівчиною, яка народила йому двох дітей, на що той відповів, що зрештою бачить її своєю дружиною. Однак завадити цьому може мати спортсмена, оскільки стосунки майбутніх свекрухи та невістки не складаються.

"Я думаю, що це проблема, яка повторюється, а саме відносини між доньєю Долорес і її невістками (...) іноді вони не можуть бути постійними, я маю на увазі, що син теж має право бути щасливим. Ці речі відбуваються з усіма його подругами, стає нестерпно, і вони дивляться на неї, вони здаються. Я думаю, Долорес слід трохи заспокоїтися", — розповів друг сім'ї.

Журналіст Адріано Сільва Мартінс стверджує, що розлад між матір'ю Кріштіану Роналду та Джорджиною Родрігес почався, коли остання прибрала одну з улюблених картин Долорес із їхнього мадридського будинку. Стверджується, що 68-річна жінка була засмучена, коли картину забрали, і розлютилася, дізнавшись, що вона лежить у гаражі.

Замість неї з'явився портрет Джорджини, що ще більше вдарило по самолюбству матері футболіста.

Раніше Фокус писав, що нещодавно Джорджина похизувалась розкішною яхтою Роналду. 27-метрове судно Azimut Grande обійшлося португальцю в 6,8 мільйона доларів.