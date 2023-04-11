Дівчина Кріштіану Роналду розповіла про купівлю яхти за 6,8 мільйона доларів

Джорджина Родрігес розповіла про купівлю яхти разом із бойфрендом Кріштіану Роналду, поділившись фотографіями з "чарівного літа" 2020 року.

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Джорджина Родрігес, 29-річна наречена відомого футболіста Кріштіану Роналду, поділилася у своєму Instagram-акаунті серією фотографій, зроблених улітку 2020 року. Усі знімки були зроблені на борту розкішного судна Azimut Grande вартістю 6,8 мільйона доларів. Про це пише Daily Mail.

У той час як у всьому світі запанував хаос через пандемію коронавірусу, Кріштіану Роналду втік від хаосу зі своєю родиною, включаючи 12-річного Кріштіану-молодшого, 5-річних близнюків Матео та Єву Марію, а також 5-річну Алану Мартіну. Малятко Белла Есмеральда тоді ще не народилася, її зіркові батьки вітали у квітні 2022 року.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми Фото: Instagran @georginagio

27-метрова яхта Azimut Grande Кріштіану може похвалитися не менш ніж п'ятьма каютами та шістьма ванними кімнатами, а також сучасною кухнею, двома зонами відпочинку, гігантською вітальнею та розкішною їдальнею.

Того літа Роналду та Джорджина відвідали Мадейру, Майорку та низку інших екзотичних місць відпочинку.

"Той літній день, коли ми пішли купувати наш човен. І трохи фото того чарівного літа. Прекрасний вигляд у чудову погоду. 2020", — підписала дівчина іспанською публікацією.

На одному зі знімків Джорджина насолоджується поцілунком зі своїм 38-річним партнером-футболістом.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес Фото: Instagran @georginagio

Також модель не втрималася, щоб не показати свою багату колекцію сумочок, до якої увійшли щонайменше 10 аксесуарів від Prada, Louis Vuitton, Chanel та інших будинків високої моди.

Фото: Instagran @georginagio

Нагадаємо, Джорджина вперше зустріла Роналду у 2016 році, коли працювала у бутіку Gucci у Мадриді. Вони повідомили про свій роман вже наступного року. І зараз виховують п'ятьох дітей: двох спільних і трьох від попередніх відносин Роналду.

Зараз Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти живуть у Саудівській Аравії, оскільки футболіст уклав дуже вигідний контракт із місцевим футбольним клубом.

Також Фокус писав про переживання Джорджини Родрігес через втрату дитини від Роналду.