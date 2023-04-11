Девушка Криштиану Роналду рассказала о покупке яхты за 6,8 миллионов долларов

Джорджина Родригес рассказала о покупке яхты вместе с бойфрендом Криштиану Роналду, поделившись фотографиями с "волшебного лета" 2020 года.

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Джорджина Родригес, 29-летняя невеста известного футболиста Криштиану Роналду, поделилась в своем Instagram-аккаунте серией фотографий, сделанных летом 2020 года. Все снимки были сделаны на борту роскошного судна Azimut Grande стоимостью 6,8 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

В то время как во всем мире воцарился хаос из-за пандемии коронавируса, Криштиану Роналду бежал от хаоса со своей семьей, включая 12-летнего Криштиану-младшего, 5-летних близнецов Матео и Еву Марию, а также 5-летнюю Алану Мартину. Малышка Белла Эсмеральда тогда еще не родилась, ее звездные родители приветствовали в апреле 2022 года.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Фото: Instagran @georginagio

27-метровая яхта Azimut Grande Криштиану может похвастаться не менее чем пятью каютами и шестью ванными комнатами, а также современной кухней, двумя зонами отдыха, гигантской гостиной и роскошной столовой.

Тем летом Роналду и Джорджина посетили Мадейру, Майорку и ряд других экзотических мест отдыха.

"Тот летний день, когда мы пошли покупать нашу лодку. И немного фото того волшебного лета. Прекрасный вид в прекрасную погоду. 2020", — подписала девушка на испанском публикацию.

На одном из снимков Джорджина наслаждается поцелуем со своим 38-летним партнером-футболистом.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Instagran @georginagio

Также модель не удержалась, чтобы не показать свою богатую коллекцию сумочек, в которую вошли не менее 10 аксессуаров от Prada, Louis Vuitton, Chanel и других домов высокой моды.

Фото: Instagran @georginagio

Напомним, Джорджина впервые встретила Роналду в 2016 году, когда работала в бутике Gucci в Мадриде. Они сообщили о своем романе уже на следующий год. И сейчас воспитывают пять детей: двоих общих и троих от предыдущих отношений Роналду.

Сейчас Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети живут в Саудовской Аравии, так как футболист заключил очень выгодный контракт с местным футбольным клубом.

Также Фокус писал о переживаниях Джорджины Родригес из-за потери ребенка от Роналду.