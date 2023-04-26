"Сыт по горло". Отношения Криштиану Роналду и Джорджины Родригес оказались под угрозой

Масла в огонь может подлить и мать футболиста, которая взъелась на Джорджину.

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Журналистка Socialité Джованна Гонсалес утверждает, что идиллическим отношениям португальского футболиста Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес скоро придет конец, поскольку спортсмен уже "на грани", пишет Sportskeeda.

Пара, которая вместе семь лет и воспитывает пятерых детей (трое из них – старшие дети спортсмена от суррогатных матерей), по словам Гонсалес, сейчас как никогда близка к разрыву, чему есть вполне определенная причина.

"Причины очень сильные. Им будет довольно трудно смириться с этим, если это правда, потому что между ними двумя многое должно измениться. Одну сторону беспокоит то, что делает другая, и они не достигают промежуточной точки", – заявила она.

Друзья семьи утверждают, что Роналду надоело транжирство Джорджины Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Журналистка пояснила, что Криштиану устал от образа жизни Джорджины Родригес. В настоящее время в Эр-Рияде Роналду проводит все больше и больше времени вдали от своей семьи, что сказалось на отношениях пары.

С ней согласны и другие. Так, на португальском шоу Noite das Estrelas журналист, близкий друг матери Роналду Долорес Авейру, недавно заявил:

"Это не момент счастья для него, и чем дальше он от матери, тем он менее сдержан. Мы все знаем, почему он все больше отдаляется от своей семьи".

Его коллега добавил, что все, что сейчас делает Джорджина, это "тратит, тратит и тратит":

"Хуже всего то, что она думает, что она на одном уровне с Криштиану. Вполне вероятно, что они расстанутся, реальность такова, что Криштиану сыт по горло".

Роман со звездой футбола сделал простую продавщицу звездой с 49 млн подписчиков в Instagram Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Ранее Роналду спрашивали, думает ли он о браке с девушкой, родившей ему двоих детей, на что тот ответил, что в конечном итоге видит ее своей женой. Однако помешать этому может мать спортсмена, поскольку отношения будущих свекрови и невестки не складываются.

"Я думаю, что это повторяющаяся проблема, а именно отношения между доньей Долорес и ее невестками (…) иногда они не могут быть постоянными, я имею в виду, что сын тоже имеет право быть счастливым. Эти вещи происходят со всеми его подругами, становится невыносимо, и они смотрят на нее, они сдаются. Я думаю, Долорес следует немного успокоиться", – рассказал друг семьи.

Журналист Адриано Сильва Мартинс утверждает, что разлад между матерью Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес начался, когда последняя убрала одну из любимых картин Долорес из их мадридского дома. Утверждается, что 68-летняя женщина была расстроена, когда картину унесли, и пришла в ярость, узнав, что она лежит в гараже.

Вместо нее появился портрет Джорджины, что еще больше ударило по самолюбию матери футболиста.

Ранее Фокус писал, что недавно Джорджина похвасталась роскошной яхтой Роналду. 27-метровое судно Azimut Grande обошлось португальцу в 6,8 миллионов долларов.