Журналисты поставили точку в слухах о скорой свадьбе дочери Синди Кроуфорд: что известно

О помолвке пары заговорили в апреле этого года.

На днях в СМИ разлетелась информация о том, что 21-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер собирается замуж за 31-летнего актера Остина Батлера, поскольку последний сделал своей девушке предложение. Однако портал TMZ опровергает информацию о помолвке пары в апреле этого года.

Первым слухи распустил известный портал Deuxmoi, который собирает звездные сплетни. Якобы Кайя с радостью согласилась на предложение Остина. Также говорилось, что пара не хотела объявлять публике о своих планах на женитьбу.

Кайя и Остин встречаются с декабря 2021 года. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, родители девушки дали добро на эти отношения.

Ранее Батлер встречался с 34-летней Ванессой Хадженс. Они были вместе с 2011 по 2019 год, однако актер так и не позвал ее замуж. Что касается Гербер, то она была в отношениях со звездой сериала "Ейфория" Джейкобом Элорди с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.

Мать Кайи, Синди Кроуфорд, в одном из своих интервью сказала, что ее дочь совмещает свою карьеру и личную жизнь так же, как она делала это в 1980-х годах.

"Я думаю, она видит и понимает, как мы с мужем справлялись с этим на протяжении многих лет. Что не похоже на то, что мы никогда не пытаемся сказать: "О, мы не можем туда пойти, потому что нас могут сфотографировать", – отметила Кроуфорд.

Ранее Фокус писал, что Кайя Гербер снялась для обложки ELLE и сказала, что не будет отрицать привилегии.