Каннский кинофестиваль 2023: пять самых интересных платьев на церемонии награждения

Звезды традиционно выбирали наряды от известных дизайнеров.

В последний вечер Каннского кинофестиваля, который завершился 27 мая, мировые звезды кино прошлись по красной дорожке, выбирая для этого самые элегантные и лчшие наряды. Женственность и скрытая роскошь – так можно охарактеризовать образы звезд. Фокус посмотрел на платья знаменитостей и предлагает выбрать лучший из образов.

Ева Лонгория

48-летняя американская актриса, продюсер, режиссер, активист и предприниматель Ева Лонгория первой явилась на ковровую дорожку церемонии объявления победителей и награждения. Наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" она блистала в красном облегающем платье в пол от Tony Ward с разрезом до бедра и широким шлейфом. Оно было украшено золотыми блестками по бокам, а на талии – несколькими рюшами. Образ звезда дополнила парой красных туфель на платформе.

Ева Лонгория сделала акцент на красном Фото: Getty Images

Джерри Хорнер

50-летняя британская певица, автор песен и детская писательница Джеральдин Хорнер, бывшая участница женской поп-группы Spice Girl известная как Джери Халлиуэл, – очень нечастый гость на красных дорожках. Поэтому ее появление привлекло еще больше внимания, и она не подвела. На знаменитости было элегантное белое платье на одно плечо с замысловатым цветочным узором от Erdem из органзы цвета слоновой кости, украшенное вышитыми цветами. Оно имеет асимметричный вырез и пышную юбку, которые прекрасно смотрятся на красной ковровой дорожке. Стоимость наряда – 4995 фунтов стерлингов.

Волосы Джери собрала в прическу, а образ завершила браслетом и парой сережек.

Бывшая звезда Spice Girl Джери Хорнер превратилась в статную леди Фото: Getty Images

Бри Ларсон

33-летняя актриса Бри Ларсон, которая уже является лауреатом премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и "Эмми", в этом году была в жюри Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она позировала в очень элегантном белом платье от Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 2023. К нему актриса подобрала светлые босоножки на шпильке. В целом образ получился очень легкий, элегантный и в то же время интересный.

Бри Ларсон щеголяла в платье из последней коллекции Chanel Фото: Getty Images

Икрам Абди

23-летняя британская супермодель-мусульманка Икрам Абди произвела фурор на красной дорожке в очень оригинальном ансамбле от Nina Ricci. Длинное платье в черно-белую полоску, расшитое пайетками и с широкой круглой юбкой девушка дополнила черной широкополой шляпой с отделкой внутри в тон наряду. Образ разбавил красный оригинальный шарф, массивное кольцо и серьги.

Невероятная Икрам Абди Фото: Getty Images

Джейн Фонда

85-летняя американская актриса Джейн Фонда несколько выбивалась из дресс-кода последней ковровой дорожки Канн в этом году. Она вышла на публику в черных брюках, черной блестящей блузе с длинным подолом и подтвердила тренд на удобную обувь, отдав предпочтение черным остроносым туфлям на плоском ходу. Ансамбль знаменитость дополнила бриллиантовыми драгоценностями.

Ветеран киноиндустрии Джейн Фонда в черном Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал о том, кто стал победителями 76-го Каннского кинофестиваля.