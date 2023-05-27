Каннский кинофестиваль 2023: жюри назвало имена победителей

Жюстин Трие стала третьей женщиной-режиссером, получившей главный приз престижнейшего кинофестиваля.

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В Каннах завершился 76-международный кинофестиваль, который проходил с 16 по 27 мая. Впервые его президентом стала женщина – экс-гендиректор Warner Bros. Айрис Кноблох. В субботу вечером жюри во главе со шведским режиссером Рубеном Остлундом, чья сатирическая комедия "Треугольник скорби" стала победителем в прошлом году, раздало награды, сообщает Variety.

Золотую пальмовую ветвь кинофестиваля увозит французский режиссер Жюстин Трие за фильм "Траектория падения". Это юридическая драма, в центре сюжета которой – популярная писательница (Сандра Хюллер), обвиняемая в убийстве мужа. Но картина в равной степени является расследованием их брака, в котором подробности из личной жизни пары выносятся в зал суда для анализа прессой, публикой и зрителями, словно под микроскопом.

Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2023 завоевал фильм "Траектория падения"

Трие стала третьей женщиной в истории кинофестиваля, получившей высшую награду. Ранее этой чести удостоились Джейн Кэмпион за "Фортепиано" и режиссер "Титана" Джулия Дюкурно, которая была в этом году среди членов жюри. Приз победителю вручила Джейн Фонда.

Гран-при Каннского кинофестиваля удостоилась картина Джонатана Глейзера "Зона интересов". Это экранизация романа английского писателя Мартина Эмиса, который скончался 19 мая, во время фестиваля, о Второй мировой войне. Фильм рассказывает о личной жизни немецкого коменданта, ответственного за казнь бесчисленного количества евреев в Освенциме. Картина оставляет эти ужасы в основном за кадром, сосредоточив внимание на офицере и его жене, которую играет Сандра Хюллер. Идеальная семейная жизнь на фоне криков заключенных за забором дома призывает зрителей задуматься о морали преступников.

Награда за лучшую мужскую роль досталась японскому актеру Кодзи Якусе, сыгравшему рабочего из Токио в фильме Вима Вендерса "Идеальные дни". По утрам персонаж чистит общественные туалеты по всему городу, оставляя себе свободное время для чтения книг, выращивания деревьев и наблюдения за окружающими его людьми.

Кодзи Якусе – лучший актер

Приз за лучшую женскую роль застал всех врасплох: турецкая актриса Мерве Диздар была удостоена награды за роль учительницы сельской школы, которая бросает вызов эгоцентричному главному герою-мужчине в длинном и философском произведении Нури Бильге Джейлана "О сухой траве".

Лучшая актриса – Мерве Диздар

Сакамото Юдзи получил приз за сценарий к фильму "Монстр", а финский режиссер Аки Каурисмяки удостоен приза жюри за "Опавшие листья" — кажущуюся вечной историю любви двух незнакомцев, пытающихся сохранить свои рабочие места, вынужденных вернуться в настоящее из-за радиосообщений с войны в Украине.

Награда за режиссуру досталась Тран Ань Хунгу за "Горшок с огнем". Действие разворачивается во Франции XIX века. Картина фокусируется на общей страсти между знаменитым гурманом (Бенуа Мажимель) и его поваром (Жюльет Бинош) почти 20 лет, которая простирается от кухни до их личной жизни. Принимая приз, режиссер поблагодарил жену, затем исправился, назвав ее "своей кухаркой".

Приз "Золотая камера" за лучший первый полнометражный фильм ушла трехчасовой художественной ленте вьетнамского режиссера Тиен Ан Фама "Внутри желтого кокона".

Полный список победителей:

Золотая пальмовая ветвь : "Траектория падения", Жюстин Трие.

: "Траектория падения", Жюстин Трие. Гран-при : "Зона интереса", Джонатан Глейзер.

: "Зона интереса", Джонатан Глейзер. Лучший режиссер : Тран Ань Хунг, "Горшок с огнем".

: Тран Ань Хунг, "Горшок с огнем". Лучший актер : Кодзи Якусе, "Идеальные дни".

: Кодзи Якусе, "Идеальные дни". Лучшая актриса : Мерве Диздар, "О сухой траве".

: Мерве Диздар, "О сухой траве". Приз жюри : "Опавшие листья", Аки Каурисмяки..

: "Опавшие листья", Аки Каурисмяки.. Сценарий : Сакамото Юдзи, "Монстр".

: Сакамото Юдзи, "Монстр". Золотая камера : "Внутри желтого кокона", Тьен Ан Фам.

: "Внутри желтого кокона", Тьен Ан Фам. Золотая пальмовая ветвь среди короткометражных фильмов : "27", Флора Анна Буда.

: "27", Флора Анна Буда. Специальное упоминание короткометражных фильмов : "Далеко", Гуннур Мартинсдоттир Шлютер.

: "Далеко", Гуннур Мартинсдоттир Шлютер. Приз за документальный фильм : "Золотой глаз".

: "Золотой глаз". Премия "Особый взгляд" : "Как заниматься сексом", Молли Мэннинг Уокер.

: "Как заниматься сексом", Молли Мэннинг Уокер. Приз жюри : Асмаэ Эль Мудир, "Гончие".

: Асмаэ Эль Мудир, "Гончие". Приз за лучшую режиссуру : "Мать всей лжи", Асмаэ Эль Мудир.

: "Мать всей лжи", Асмаэ Эль Мудир. Премия свободы : "Прощай, Джулия", Мохамед Кордофани.

: "Прощай, Джулия", Мохамед Кордофани. Приз за ансамбль : "Цветок Бурити", Жоао Салавиза, Рене Надер Мессора, актеры и съемочная группа.

: "Цветок Бурити", Жоао Салавиза, Рене Надер Мессора, актеры и съемочная группа. Приз "Новый голос" : "Omen", Баложи.

: "Omen", Баложи. Лейбл Europa Cinemas : "Креатура", Елена Мартин.

: "Креатура", Елена Мартин. Премия Общества драматических писателей и композиторов: "Принц", Пьер Кретон.

Неделя критики:

Главный приз : "Полоски тигра", Аманда Нелл Ю.

: "Полоски тигра", Аманда Нелл Ю. Премия French Touch : "В доме идет дождь", Палома Сермон-Даи.

: "В доме идет дождь", Палома Сермон-Даи. Премия Фонда GAN за распространение : Pyramide Films, "Inshallah a boy".

: Pyramide Films, "Inshallah a boy". Премия "Восходящая звезда": Фонда Луи Редерера: Йован Гинич, "Затерянная страна".

Ранее Фокус писал о том, что украинская певица Камалия посетила Каннский кинофестиваль.