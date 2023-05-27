Каннський кінофестиваль 2023: журі назвало імена переможців

Жюстін Тріє стала третьою жінкою-режисером, яка отримала головний приз найпрестижнішого кінофестивалю.

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У Каннах завершився 76-міжнародний кінофестиваль, який проходив із 16 по 27 травня. Вперше його президентом стала жінка: екс-гендиректор Warner Bros. Айріс Кноблох. У суботу ввечері журі на чолі зі шведським режисером Рубеном Остлундом, чия сатирична комедія "Трикутник скорботи" стала переможцем минулого року, роздало нагороди, повідомляє Variety.

Золоту пальмову гілку кінофестивалю забрала французька режисерка Жюстін Тріє за фільм "Траєкторія падіння". Це юридична драма, у центрі сюжету якої – популярна письменниця (Сандра Гюллер), яка звинувачується у вбивстві чоловіка. Але картина однаково є розслідуванням їхнього шлюбу, в якому подробиці з особистого життя пари виносяться до зали суду для аналізу пресою, публікою та глядачами, наче під мікроскопом.

Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю 2023 року завоював фільм "Траєкторія падіння"

Тріє стала третьою жінкою в історії кінофестивалю, яка здобула найвищу нагороду. Раніше цієї честі удостоїлися Джейн Кемпіон за "Фортепіано" та режисерка "Титана" Джулія Дюкурно, яка цього року була серед членів журі. Приз переможниці вручила Джейн Фонд.

Гран-прі Каннського кінофестивалю удостоїлася картина Джонатана Глейзера "Зона інтересів". Це екранізація роману англійського письменника Мартіна Еміса, який помер 19 травня під час фестивалю, про Другу світову війну. Фільм розповідає про особисте життя німецького коменданта, відповідального за страту величезної кількості євреїв в Освенцімі. Картина залишає ці жахи переважно за кадром, зосередивши увагу на офіцері та його дружині, яку грає Сандра Гюллер. Ідеальне сімейне життя на тлі криків ув'язнених за парканом будинку закликає глядачів задуматися про мораль злочинців.

Нагорода за найкращу чоловічу роль дісталася японському актору Кодзі Якусі, який зіграв робітника з Токіо у фільмі Віма Вендерса "Ідеальні дні". Вранці персонаж чистить громадські туалети по всьому місту, залишаючи собі вільний час для читання книг, вирощування дерев та спостереження за людьми, котрі його оточують.

Кодзі Якусі – найкращий актор

Приз за найкращу жіночу роль застав усіх зненацька: турецька актриса Мерве Діздар була удостоєна нагороди за роль вчительки сільської школи, яка кидає виклик егоцентричному головному герою-чоловіку в довгому та філософському творі Нурі Більге Джейлана "Про суху траву".

Найкраща актриса – Мерве Діздар

Сакамото Юдзі отримав приз за сценарій до фільму "Монстр", а фінський режисер Акі Каурісмякі удостоєний призу журі за "Опале листя" — вічну історію кохання двох незнайомців, які намагаються зберегти свої робочі місця, змушених повернутися в реальність через радіоповідомлення з війни Україною.

Нагорода за режисуру дісталася Тран Ань Хунгу за "Горщик з вогнем". Дія розгортається у Франції ХІХ століття. Картина фокусується на пристрасті між знаменитим гурманом (Бенуа Мажимель) та його куховаркою (Жюльєт Бінош) майже 20 років, яка простягається від кухні до їхнього особистого життя. Приймаючи приз, режисер подякував дружині, потім виправився, назвавши її "своєю куховаркою".

Приз "Золота камера" за найкращий перший повнометражний фільм пішла тригодинній художній стрічці в'єтнамського режисера Тієн Ан Фама "Усередині жовтого кокона".

Повний перелік переможців:

Золота пальмова гілка : "Траєкторія падіння", Жюстін Тріє.

: "Траєкторія падіння", Жюстін Тріє. Гран-прі : "Зона інтересу", Джонатан Глейзер.

: "Зона інтересу", Джонатан Глейзер. Найкращий режисер : Тран Ань Хунг, "Горщик з вогнем".

: Тран Ань Хунг, "Горщик з вогнем". Найкращий актор : Кодзі Якусі, "Ідеальні дні".

: Кодзі Якусі, "Ідеальні дні". Найкраща актриса : Мерве Діздар, "Про суху траву".

: Мерве Діздар, "Про суху траву". Приз журі : "Опале листя", Акі Каурісмякі.

: "Опале листя", Акі Каурісмякі. Сценарій : Сакамото Юдзі, "Монстр".

: Сакамото Юдзі, "Монстр". Золота камера : "Всередині жовтого кокона", Тьєн Ан Фам.

: "Всередині жовтого кокона", Тьєн Ан Фам. Золота пальмова гілка серед короткометражних фільмів : "27", Флора Анна Буда.

: "27", Флора Анна Буда. Спеціальна згадка про короткометражні фільми : "Далеко", Гуннур Мартінсдоттір Шлютер.

: "Далеко", Гуннур Мартінсдоттір Шлютер. Приз за документальний фільм : "Золоте око".

: "Золоте око". Премія "Особливий погляд" : "Як займатися сексом", Моллі Меннінг Вокер.

: "Як займатися сексом", Моллі Меннінг Вокер. Приз журі : Асмае Ель Мудір, "Гончі".

: Асмае Ель Мудір, "Гончі". Приз за найкращу режисуру : "Матір всієї брехні", Асмае Ель Мудір.

: "Матір всієї брехні", Асмае Ель Мудір. Премія свободи : "Прощавай, Джуліє", Мохамед Кордофані.

: "Прощавай, Джуліє", Мохамед Кордофані. Приз за ансамбль : "Квітка Буріті", Жоао Салавіза, Рене Надер Мессора, актори та знімальна група.

: "Квітка Буріті", Жоао Салавіза, Рене Надер Мессора, актори та знімальна група. Приз "Новий голос" : "Omen", Баложі.

: "Omen", Баложі. Лейбл Europa Cinemas : "Креатура", Олена Мартін.

: "Креатура", Олена Мартін. Премія Товариства драматичних письменників та композиторів : "Принц", П'єр Кретон.

Тиждень критики:

Головний приз : "Смужки тигра", Аманда Нелл Ю.

: "Смужки тигра", Аманда Нелл Ю. Премія French Touch : "У домі йде дощ", Палома Сермон-Даї.

: "У домі йде дощ", Палома Сермон-Даї. Премія Фонду GAN за поширення : Pyramide Films, "Іншалла хлопчик".

: Pyramide Films, "Іншалла хлопчик". Премія "Зірка, що сходить": Фонду Луї Редерера: Йован Гініч, "Загублена країна".

Раніше Фокус писав про те, що українська співачка Камалія відвідала Канський кінофестиваль.