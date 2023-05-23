Камалія в патріотичній сукні та в компанії чоловіка відвідала Каннський кінофестиваль-2023 (фото)

Зіркова пара, яка оголосила про своє розлучення, знову підігріла чутки про примирення.

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46-річна українська співачка Камалія та її поки офіційний чоловік Мохаммад Захур представили Україну на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023. Про це заслужена артистка України повідомила у своєму Instagram.

Мама двох вийшла на публіку в патріотичному образі — жовто-блакитній сукні від українського бренду з акцентними рукавами. Волосся співачка залишила розпущеним, уклавши його легкими локонами.

Тим часом пакистанський мільярдер Мохаммад Захур був у світло-синьому костюмі з білою сорочкою та жовтим метеликом, доповнивши патріотичний лук матері своїх дітей.

"Ми разом з Захуром представляємо Україну в усій її красі на Каннському міжнародному кінофестивалі💛💙 Dress by @adamarisbridal", — підписала публікацію з Франції Камалія.

Камалія та Мохаммад Захур

Кілька тижнів тому пара, яка виховує двох спільних дітей, оголосила про своє розлучення після 20 років шлюбу. Попри це, підприємець та зірка сцени продовжують активно зʼявлятися разом на заходах та відзначають родиною свята.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

"То все ж таки "разом з Захуром"? ТО для чого було розпускати оту брехню про розлучення? Аби попіаритись?", "🫶🇺🇦🫶Ви прекрасні!🫶 окрема подяка Захуру, за нереальну допомогу Українцям!!! 🤝Бережи Вас Боже!🙏🙏🙏", — коментують нове фото Камалії та Захура підписники співачки.

Нагадаємо, Камалія розповіла, з ким після розлучення житимуть її доньки.

Також Фокус писав про історію знайомства та кохання Камалії та Мохаммада Захура.