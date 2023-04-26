Камалія зізналася, де і з ким після розлучення житимуть її доньки

Від союзу української артистки та мільярдера пакистанського походження підростають двоє спадкоємиць.

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45-річна українська співачка Камалія зізналася, де і з ким її доньки живуть після заяви про розлучення артистки та мільярдера Мохаммада Захура. Про це зірка сцени розповіла у своєму Instagram.

Мама двох привітала своїх підписників з Днем доньки 2023. Камалія (справжнє імʼя — Наталія) зазначила, що мріє, аби всі ми були щасливі.

"Як же нам із Захуром пощастило бути батьками наших чарівних принцес Арабелли і Мірабелли!" — зізналася українська співачка.

Після цього вона розповіла, що її дві доньки, девʼятирічні Арабелла та Мірабелла, повернулися з батьком до Лондона, адже "школу ніхто не скасовував".

Втім, знаменитість наголосила, що у випадку, якщо українські школи будуть працювати офлайн, то вже у вересні спадкоємиці Камалії та Захура повернуться до Києва, навіть якщо до того моменту війна не закінчиться.

"Ми чітко розуміємо, що онлайн-навчання абсолютно не ефективне, діти повинні відвідувати школу!" — наголосила мама двох.

Камалія з чоловіком та доньками

Камалія та бізнесмен Мохаммад Захур одружилися у 2003 році, проте у квітні 2023 стало відомо про рішення пари розірвати свій шлюб.

Камалія з чоловіком та доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Камалія кількома спільними світлинами натякнула на примирення з чоловіком-мільярдером.

Також Фокус писав про Великдень 2023 в родині Камалії.