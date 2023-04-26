Камалия призналась, где и с кем после развода будут жить ее дочери

От союза украинской артистки и миллиардера пакистанского происхождения подрастают две наследницы.

Related video

45-летняя украинская певица Камалия призналась, где и с кем ее дочери будут жить после заявления о разводе артистки и миллиардера Мохаммада Захура. Об этом звезда сцены рассказала в своем Instagram.

Мама двоих поздравила своих подписчиков с Днем дочери 2023. Камалия (настоящее имя — Наталья) отметила, что мечтает, чтобы все мы были счастливы.

"Как же нам с Захуром повезло быть родителями наших волшебных принцесс Арабеллы и Мирабеллы!" – призналась украинская певица.

После этого она рассказала, что ее две дочери, девятилетние Арабелла и Мирабелла, вернулись с отцом в Лондон, ведь "школу никто не отменял".

Впрочем, знаменитость отметила, что в случае, если украинские школы будут работать оффлайн, то уже в сентябре наследницы Камалии и Захура вернутся в Киев, даже если к тому моменту война не закончится.

"Мы четко понимаем, что онлайн-обучение абсолютно не эффективно, дети должны посещать школу!" — подчеркнула мама двоих.

Камалия с мужем и дочерьми

Камалия и бизнесмен Мохаммад Захур поженились в 2003 году, однако в апреле 2023 стало известно о решении пары расторгнуть свой брак.

Камалия с мужем и дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Напомним, Камалия несколькими общими фотографиями намекнула на примирение с мужем-миллиардером.

Также Фокус писал о Пасхе 2023 в семье Камалии.