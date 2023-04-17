Камалия провела Пасху-2023 с мужем и дочерьми (фото)

За несколько дней до этого артистка объявила о разводе с Мохаммадом Захуром.

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45-летняя украинская певица Камалия встретила Пасху-2023 со своим мужем, с которым собирается разводиться. Кадрами семейного празднования звезда сцены поделилась в Instagram.

"Свет всегда побеждает тьму! Правда всегда побеждает ложь! Христос воскрес! Воистину воскрес!" — подписала карусель фото артистка.

На снимках Камалия (настоящее имя — Наталья) позирует с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром и двумя их дочерьми — Мирабеллой и Арабеллой.

На праздничном столе выложены пасхи, а Камалия выбрала для Пасхи белый образ.

Камалия с мужем и дочерьми

Заслуженная артистка Украины и бизнесмен пакистанского происхождения поженились в 2003 году. Они воспитывают двух общих дочерей — девятилетних близнецов Арабеллу и Мирабеллу. Ради наследников пара обещает поддерживать хорошие отношения, несмотря на то, что они объявили о разводе после 20 лет совместной жизни.

Камалия просит не вмешиваться в их личную жизнь и разрешить спокойно пережить тяжелый период для их семьи.

Камалия с мужем и дочерьми

Напомним, Камалия объявила о разводе с мужем-миллиардером после 20 лет брака.

Также Фокус писал об истории любви и знакомства Камалии и Мохаммада Захура.