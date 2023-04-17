Камалія провела Великдень-2023 з чоловіком та доньками (фото)

За кілька днів до цього артистка оголосила про розлучення з Мохаммадом Захуром.

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45-річна українська співачка Камалія зустріла Великдень-2023 зі своїм чоловік, з яким збирається розлучатися. Кадрами сімейного святкування зірка сцени поділилася в Instagram.

"Світло завжди перемагає темряву! Правда завжди перемагає брехню! Христос воскрес! Воістину воскрес!", — підписала карусель фото артистка.

На знімках Камалія (справжнє імʼя — Наталія) позує з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, та двома їхніми доньками — Мірабеллою та Арабеллою.

На святковому столі викладені паски, а Камалія обрала для Великодня білосніжний образ.

Камалія з чоловіком та доньками

Заслужена артистка України та бізнесмен пакистанського походження одружилися у 2003 році. Вони виховують двох спільних доньок — девʼятирічних близнят Арабеллу та Мірабеллу. Заради спадкоємців пара обіцяє підтримувати хороші стосунки, попри те, що вони оголосили про розлучення після 20 років спільного життя.

Камалія просить не втручатися в їхнє особисте життя та дозволити спокійно пережити важкий період для їхньої родини.

Камалія з чоловіком та доньками

Нагадаємо, Камалія оголосила про розлучення з чоловіком-мільярдером після 20 років шлюбу.

Також Фокус писав про історію кохання та знайомства Камалії та Мохаммада Захура.