Камалия подогрела слухи о примирении с мужем-миллиардером (фото)

В апреле 2023 артистка объявила о разводе после 20 лет брака.

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45-летняя украинская певица Камалия подогрела слухи о примирении с миллиардером Мохаммадом Захуром. Кадрами семейного отдыха звезда сцены делится в своем Instagram.

Знаменитость показала, как ее две дочери, девятилетние Мирабелла и Арабелла, учатся ездить верхом на лошадях. Во время этого с ними был их отец — миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, с которым Камалия весной 2023 объявила о разводе.

"Как же быстро растут наши дочери ❤️ А так хочется побыть еще молодой мамой 🥰", — прокомментировала семейное фото мама двоих.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми

"Красивая семья, счастья вам", "Так что, уже передумали разводиться?", "Волшебная семья 🙌", — комментируют новую публикацию фолловеры знаменитости.

Ранее Камалия также показывала, как проводит время с почти бывшим мужем, чем также подогревала слухи о примирении.

"Празднуем семьей Ид Байрам", — отмечала певица.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми

Украинская певица и миллиардер пакистанского происхождения находились в официальном браке около 20 лет. Они воспитывают двух наследниц — дочерей Арабеллу и Мирабеллу.

Напомним, как Камалия познакомилась с отцом своих детей.

Также Фокус писал о Пасхе 2023 в семье Камалии.