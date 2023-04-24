Камалія підігріла чутки про примирення з чоловіком-мільярдером (фото)

У квітні 2023 артистка оголосила про розлучення після 20 років шлюбу.

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45-річна українська співачка Камалія підігріла чутки про примирення з мільярдером Мохаммадом Захуром. Кадрами сімейного відпочинку зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

Знаменитість показала, як її дві доньки, девʼятирічні Мірабелла та Арабелла, навчаються їздити верхи на конях. Під час цього з ними був їхній батько — мільярдер пакистанського походження Мохаммад Захур, з яким Камалія навесні 2023 оголосила про розлучення.

"Як же швидко ростуть наші донечки❤️ А так хочеться побути ще молодою мамою🥰", — прокоментувала сімейне фото мама двох.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками

"Красива сім'я, щастя вам", "То що, вже передумали розлучатись?", "Чарівна сім'я 🙌", — коментують нову публікацію фоловери знаменитості.

Раніше Камалія також показувала, як проводить час з майже колишнім чоловіком, чим підігрівала чутки про примирення.

"Святкуємо родиною Ід Байрам💚", — зазначала співачка.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками

Українська співачка та мільярдер пакистанського походження були в офіційному шлюбі близько 20 років. Вони виховують двох спадкоємиць — доньок Арабеллу та Мірабеллу.

Нагадаємо, як Камалія познайомилася з батьком своїх дітей.

Також Фокус писав про Великдень 2023 в родині Камалії.