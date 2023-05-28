I'll be back: Джеймс Кэмерон начал работу над продолжением "Терминатора", но есть условие

Последний фильм "Терминатор: Темные судьбы" был очень прохладно встречен зрителями и не оправдал надежд создателей на хорошие кассовые сборы.

68-летний канадский режиссер Джеймс Кэмерон, который является самым кассовым в мире благодаря "Титанику" и "Аватару", решил продолжить работу над возрождением научно-популярной фантастики и взялся за разработку новой части "Терминатора", сообщают западные СМИ.

Несмотря на то, что в 2018 году новая история "Терминатор: Темные судьбы" вернула на экраны культовых Линду Гамильтон и Арнольда Шварценеггера, а Кэмерон выступил в качестве продюсера, уступив режиссерское кресло Тиму Миллеру, картина не смогла похвастаться хорошими кассовыми сборами. Хотя никаких официальных новостей о продолжении франшизы не поступало, Кэмерон дал повод для оптимизма на конференции Dell Tech World, заявив, что начал писать сценарий для новой части, но ждет, чтобы увидеть, какие чудеса в ближайшее время явит искусственный интеллект и как скоро он "отвалится", после чего решит, стоит ли вкладываться в проект.

Из-за забастовки сценаристов и приверженности Кэмерона третьей части "Аватара" зрителям, скорее всего, не следует рассчитывать на значительные обновления проекта в ближайшем будущем, но Джеймс, похоже, более практичным подходом к франшизе порадует фанатов.

Исполнитель главной роли Арнольд Шварценеггер не скрывает, что сделал для картины все, что мог, и не уверен в своем возвращении на роль Терминатора.

"Франшиза еще не закончена. Я закончил. Я получил четкое сообщение о том, что мир хочет двигаться дальше с другой темой, когда дело доходит до Терминатора. Кто-то должен придумать отличную идею. Терминатор во многом способствовал моему успеху, поэтому я всегда смотрел на него с любовью. Первые три фильма были великолепны. В четвертом меня не было, потому что я был губернатором. Насколько я понимаю, пятый и шестой не закрыли сделку. Мы знали это заранее, потому что они были просто плохо написаны", – сказал он в комментарии Hollywood Reporter.

Ранее Фокус писал, что Шварценеггер назначен главным исполнительным директором Netflix по экшену. В первый день он приехал на работу на собственном танке.