Американец потратил $20 тысяч на дом для своей собаки: как выглядит "будка мечты" изнутри

Такой подарок Брент сделал собаке на ее первый день рождения.

25-летний Брент Ривера, звезда YouTube из Калифорнии с 26,5 млн подписчиков, подготовил своей собаке на ее первый день рождения поистине роскошный подарок: затеял строительство "дома мечты", в котором есть мини-холодильник, спальня и телевизор, где транслируются только клипы с белками.

В недавнем видео он задокументировал процесс сооружения будки, которая похожа на полноценный дом.

Чарли, а именно так зовут собаку, появилась у Брента год назад, после смерти предыдущего пса Беккера. Хозяин описывает животное, как лучшего друга.

"Мне было очень тяжело, потому что я чувствовал, что у меня больше никогда не будет такой собаки. Это было до тех пор, пока Чарли не вошла в мою жизнь. Она никогда не будет Беккером, но она удивительна по-своему. Поэтому я хотел сделать что-то особенное для нее на ее первый день рождения", – рассказал Ривера.

Вместе со своим другом Домиником Брэком Брент отправился в строительный гипермаркет The Home Depot, чтобы купить материалы, необходимые для постройки "роскошной" собачьей будки.

Затем он показал сам процесс строительства. Когда работы завершены, парни добавили последние штрихи. Брент поставил в будке будильник, положил подушки, занес кресла-мешки, диван, крошечный журнальный столик, фотографии Чарли и себя

В будке есть лестница, которая ведет к спальному месту Чарли под потолком. Над входом золотая надпись "Дом Чарли". Тут же – коврик на пороге и два вазона у входа. На заднем дворе находится мини-пожарный гидрант, а также автоматическая установка для запуска шаров с искусственной травой.

На день рождения и новоселье к Чарли пришли ее четырехлапые друзья, разделившие с ней этот день.

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