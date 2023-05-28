Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер сходили на двойное свидание (фото)

Звездные супруги провели время с дочкой и ее возлюбленным.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд вместе с супругом, 60-летним бизнесменом Рэнди Гербером, были замечены на двойном свидании в Калвер-Сити, штат Калифорния. Супругам компанию во время ужина составила их дочь Кайя Гербер и ее бойфренд, актер Остин Батлер. Об этом пишет People.

21-летняя модель была одета в длинное черное пальто, белую блузку и темные брюки. Свой образ она дополнила светло-коричневым шоппером и черными лоферами с золотой пряжкой. 31-летний Батлер выбрал для ужина джинсовую куртку с красной подкладкой, белую майку и коричневые брюки. Номинант на премию "Оскар" завершил ансамбль винтажной синей кепкой.

Супермодель Кроуфорд надела черный кожаный пиджак, темно-синие джинсы и несколько золотых украшений в качестве аксессуаров.

Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд будут отмечать в понедельник 25-ю годовщину свадьбы, так что вполне возможно, что они собрались все вместе, чтобы отпраздновать радостное событие немного заранее.

Напомним, Кайя и Остин встречаются с декабря 2021 года. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, родители девушки дали добро на эти отношения.

Ранее Фокус писал, что журналисты поставили точку в слухах о скорой свадьбе дочери Синди Кроуфорд.