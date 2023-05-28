Кейт Миддлтон повторяет ошибку принцессы Дианы, и это злит Чарльза III, – эксперты

Принцесса Диана была настолько популярна среди подданных, что это злило ее мужа, принца Чарльза. Популярность Кэтрин ушла далеко вперед, что может в какой-то момент сказаться на отношениях короля и его невестки.

41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин за 12 лет брака с принцем Уэльским из девушки-простолюдинки превратилась в одну из самых влиятельных и популярных женщины Великобритании, а любовь к ней распространилась далеко за пределы страны. За модными выходами Кейт и за ее деятельностью следят миллионы людей по всему миру, поэтому неудивительно, что уже сейчас ее излишняя популярность и любовь британцев могут сыграть с ней плохую шутку, пишет Marie Clare.

Дело в том, что Кейт, как говорят королевские эксперты, ступила на "тонки лед" и рискует вызвать ревность и злобу со стороны короля Чарльза III, поскольку уверено идет дорогой принцессы Дианы. Как известно, первая супруга нынешнего монарха была очень популярной медийной особой и любым своим появлением на публике затмевала своего супруга-принца. Не в одной биографической книге о Диане или королевской семье авторы упоминают, что наследник престола очень ревновал жену к ее популярности. Всюду, где бы она не появлялась, она перетягивала на себя внимание с помощью одежды, улыбки, поведения.

Кейт Миддлтон стала одной из самых влиятельных женщин в королевской семье Фото: Getty Images

Теперь же обозреватели бьют тревогу, поскольку Кейт уверенно опережает монаршую чету по популярности. Одно из самых ярких свидетельств этому – ее появление на коронации Чарльза. Кэтрин была в длинном белом платье из шелкового крепа цвета слоновой кости с вышивкой от Alexander McQueen. Принцесса Кейт воздала должное Соединенному Королевству вышивкой с изображением розы, чертополоха, нарцисса и трилистника. Поверх него она накинула темно-синюю мантию Королевского Викторианского ордена с алой каймой. Вместо тиары принцесса Кейт носила головной убор с трехмерной вышивкой в виде листьев от Jess Collett x Alexander McQueen, а ее серьги были трогательной данью уважения покойной матери принца Уильяма.

На фоне принцессы Уэльской и всей ее семьи королева Камилла, да и сам король смотрелись скромно.

Как будут дальше развиваться отношения между Уэльсами и королевской четой, пока неизвестно. Сейчас британцы уверены, что между ними – крепкая дружба, а Чарльз и Камилла заменили принца Гарри и Меган Маркл в новой великолепной четверке.

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